Joven que penetró área restringida del Aeropuerto Las Américas será sometido a la justicia

El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) informó que el joven con aparentes trastornos mentales que penetró y violó el área restringida del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, la mañana de este jueves, no tenía intenciones de abordar algún avión.

Según el informe del CESAC, el joven, que no ha sido identificado porque no portaba ningún documento personal, a la hora de su apresamiento confesó durante los interrogatorios a los que fue sometido que no tenía ninguna intención de abordar ninguna aeronave.

Añadió el organismo que siendo aproximadamente las 08:30 de la mañana el inspector de Seguridad del CESAC, quien se encontraba de servicio en la plataforma de carga del aeropuerto, observó a un intruso que penetró los límites interiores del perímetro restringido.

Luego de su arresto indicaron que fue conducido al destacamento policial de esa terminal aeroportuaria.

“Yo nunca tuve la intención de montarme en ningún avión, sino solo conocer el aeropuerto y ver salir volando los aviones”, expresó el joven tras su apresamiento.

Luego del proceso de investigación de parte de las autoridades de seguridad del aeropuerto, el joven fue entregado al encargado de la Policía Turística en la terminal para ser sometido a la acción de la justicia, cumpliendo con el debido proceso.