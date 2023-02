Joven que agredió a compañero en universidad fue liberado tras acuerdo

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Duarte dicto suspensión condicional del proceso en contra del estudiante Steven Alberto, acusado de agredir a un compañero en el campus de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), en San Francisco de Macorís, hecho que quedó captado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

La decisión fue adoptada luego de que las partes llegaran a un acuerdo. No obstante Steven Alberto deberá cumplir varias reglas durante un año que incluyen no mudarse de su domicilio presentado, no acercarse a la víctima, abstenerse de usar armas fuego o blancas, impartir charlas sobre temas de ira y violencia, prestar trabajos en la pastoral de la UCNE, entre otras.

El joven es acusado de agredir a su compañero Edgar Taveras. En caso de que el imputado incumpla con las reglas, el acuerdo sería revocado. Con la medida adoptada el estudiante Steven Alberto fue dejado en libertad.