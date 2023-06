José Horacio asegura en PRM hay ánimos de sustituir miembros de Cámara de Cuentas

El diputado José Horacio Rodríguez (Opción Democrática, Distrito Nacional) manifestó hoy que la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudió el tema de la Cámara de Cuentas, encontró irregularidades que ameritan un juicio político contra los miembros del organismo.

Horacio manifestó que el trabajo de investigación de la comisión de la cual forma parte duró alrededor de 45 días para poder determinar si existen faltas graves que puedan permitir la realización de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas.

“El trabajo duró 45 días, hasta el último día estuvimos trabajando, se hizo el trabajo de investigar, de hurgar y para eso justamente fue que se conformó esa comisión, en general, sin prejuicios, para tratar de hacer una investigación seria y poder determinar si en efecto hay faltas graves que puedan ameritar y justificar la realización de un juicio político. La comisión por mayoría de sus miembros determinó que sí, que aquellas irregularidades o faltas que encontró que se cometieron que ameritaban un juicio político para los cinco integrantes de la cámara de cuentas. Esa fue una decisión que se adoptó por mayoría de los integrantes”, expresó el diputado en el programa matutino “El Día”.

También señaló que ha habido acciones inadecuadas al interno de esa entidad, incluso manejos irregulares, el cual pueden constituirse como faltas graves que ameriten la destitución del órgano completo.

“Una de las dificultades para determinar si existen faltas graves o no es que en ninguna norma está escrita, la ley y reglamento que se considera una falta grave y que no, en ningún lugar está definido, eso nos coloca en una disyuntiva compleja, porque tenemos un criterio subjetivo para determinar cuáles de aquellas actuaciones inadecuadas, porque ha habido muchas actuaciones inadecuadas al interno de ese organismo, incluso manejos irregulares pueden constituirse como falta lo suficientemente graves que ameriten la destitución del órgano completo y en mi caso particular yo entendía que no tenía elementos suficientes para determinar si ameritaba un juicio político a los cinco miembros para destituirlos todos”, dijo.

Por otro lado indicó que existe la posibilidad de que en dicho juicio se declaren inocentes al presentar la acusación y obtener una votación favorable, sin embargo señaló que existe un ánimo de destitución.

“Primero hay que determinar que la cámara de diputados acoja ese informe y presente acusación y una votación favorable de 127 diputados que dicen que sí. Hay un ánimo de querer destituirlos a todos desde el ámbito del sector oficialista, es decir, desde el PRM. Tres días antes no me pareció que estaban todos convencidos, pero ya al llegar el momento de la votación estaban todos de manera unánime, todo el sector oficialista, PRM y sus aliados. Hay un ánimo de destituirlos a todos. Desde los partidos de oposición veo que no hay tanta claridad”, indicó.

Así mismo dijo: “lo que el presidente de la cámara de cuentas llamaba plenos ilegales, pedimos identificar que un pleno particular celebrado un año atrás, en julio del año pasado, se reaperturó de manera irregular y se tomaron decisiones que pudieran ser impugnadas ante el tribunal superior administrativo y ser consideradas nulas porque no se cumplió con la rigurosidad legal”.

José Horacio había solicitado que sean destituidos de sus cargos a los funcionarios del gobierno que, a más de dos años de gestión, no han presentado declaración jurada de su patrimonio.

El representante del Distrito Nacional por Opción Democrática (OD) había comunicado que reintroducirá el proyecto de ley que exige la declaración de bienes y sancionará el incumplimiento de la norma.