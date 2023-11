Hermana de kiko La Quema: «Ya estamos cansados»

La señora Cesarín Figuereo, hermana mayor del supuesto delincuente Kiko La Quema, aseguró que esperan que la Policía Nacional haga su trabajo, indicando que está dispuesta a recibir a su hermano vivo o muerto.

“La policía que haga su trabajo, a mí no me importa que me lo entreguen vivo o muerto, porque estoy dispuesta a enterrarlo”, dijo la hermana del supuesto antisocial.

Aprovechó para aclarar que no sabe el paradero de su familiar, y expresó que están tan cansados, que daría su ubicación si tuviera la información, «me volviera DICRIM para salir de eso, para descansar porque ya estamos cansados”.

Manifestó también su preocupación por la presión social que vive por su comunidad al ser hermana del referido antisocial, a quien catalogó como «la guayaba podrida».

“Sé que hay una guayaba podrida, que la saquen que yo la entierro”, exclamó.