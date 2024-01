Haitianos ingresan a territorio dominicano y roban ganado en Dajabón

En horas de la madrugada una banda de cuatreros haitianos robaron y cruzaron hacia Haití con el ganado del señor Luis Carrasco Flores, hecho que está bajo investigación por las autoridades policiales y militares.

Del corral ubicado en el sector los Socias de Santiago de la Cruz de la provincia de Dajabón se robaron 18 vacas pero luego de una intensa buscaqueda de rastreo por ganaderos lograron recuperar 4 que se habían quedado en el camino en momentos en que eran dirigida hacia la frontera para luego cruzarla a Haití.

“Acaban, me destrozaron, me acaban, me llevaron todas las vacas, !Acaban conmigo fué! No hayo cómo enfrentar la deuda que tengo” dijo Luis Carrasco indignado por la situación.

Carrasco destacó que de 18 vacas que tenía se llevaron 14 tras lograr conseguir 4 en los montés, mientras que hace aproximadamente 3 meses que le habían sustraído 3 res.