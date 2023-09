Haitianos aseguran es «doloroso» situación en frontera

Algunos nacionales haitianos que se encuentran este lunes en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, expresaron que para ellos es doloroso lo que está pasando en la frontera dominico-haitiana.

Los extranjeros no temen que lleguen a dejar de recibir atenciones médicas, específicamente en las maternidades, o que se le complique aún más el acceso a este derecho fundamental a mujeres en esta de gestación.

Puedes leer también: Miles de haitianos retornan a su país por Dajabón por temor a los operativos de detención

Manifestaron que oran para las tensiones no aumenten y el conflicto no pase a mayores. Otro dijeron que no creen que la situación se agudice al considerar que se trata de un tema político.