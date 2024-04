Fundación cierra en grande mes de la concienciación sobre Autismo 

La Fundación Autismo sin Fronteras llevó a cabo su 6ta Caminata por el Autismo 2024, desde el Restaurante Yao hasta el Parque Tropicana de la Plaza San Juan Shooping Center de Punta Cana, con el objetivo de que la comunidad pueda tener concienciación sobre los trastornos del espectro autista (TEA), dicha caminata finalizó con un espectáculo de personajes infantil, concursos, diversión y una noche artística a cargo de Wilson Eliu Delgado (Kendar).



La Doctora Bernarda de la Cruz presidenta de la Fundación Autismo sin Fronteras dijo que otro de los objetivos de esta 6ta Caminata por el Autismo es la recolección de fondos o de materiales necesarios para la construcción de la fundación y del Centro Educativo, ya que en la actualidad no cuentan con el espacio necesario para recibir más niños y poder brindarles mejores atenciones a ellos y familiares con Trastornos del Espectro Autista.



“El año pasado el Alcalde de Verón- Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), nos dono el terreno para dicha construcción, desde ese momento el eje principal de todas nuestras actividades no solo en abril mes de la concienciación del autismo sino durante todo el año ha sido y seguirá siendo profondo para que en esos 1,000 Mts de terreno poder cumplir con tener nuestro local Permanente de la Fundación Autismo sin Fronteras y el Centro de Educación Integral Autismo sin Fronteras a beneficio de los niños, jóvenes y adultos de la zona que tengan esa condición” dijo la Doctora Bernarda.



El Doctor Miguel Ángel Jiménez fundador y líder de Autismo sin Fronteras junto a la Dra. De la Cruz agradecieron la presencia de Billy Zarzuela Coordinador administrativo y enlace de iniciativas presidenciales de la Dirección de Educación Especial del Minerd en representación de Lucia Vázquez Directora General, de Carlos Ernesto Figuera Sustentability del Gran Palladium y el Dr. Stephan Mayer Director médico del Centro Medico Punta Cana, por siempre apoyar a la Fundación, además del Ayuntamiento Municipal Veron Punta Cana, Adaem Exclusive Tours, Athlos Aeropuerto Internacional de Bávaro, Conadis, Ministerio de Educación, Catalonia Hotels & Resorts, Central Park Punta Cana, San Juan Shooping Center, Yao, Sport Illustrated Resorts, Juanillo Grill & Beach Club, Industria San Miguel, Dolce Cana, Chiquilandia y a todos los colaboradores que siempre dicen presente y apoyan la causa.



En el 3er Pedaleando por el Autismo celebrado en noviembre la empresa Lusma ofreció la pintura del local cuando ya se tenga lista la edificación, también la familia del Sr. Alcalde Ramón Ramírez (Manolito) a parte del terreno se comprometió en donar los primeros materiales de construcción, así otras empresas se han motivado a contribuir para esta obra.



«Este año incentivamos a las personas a que donaran aunque sea 1 block, 10 block, 100 block, una funda de cemento, puertas, ventana, mobiliarios, lo que quieran donar no importa la cantidad, con ese aporte poco a poco vamos a poder cumplir con tener la fundación con un espacio adecuado para brindar mayor servicio para el bienestar de familias de nuestra comunidad de niños y adolescentes con el Trastornos del Espectro Autista» expresó De La Cruz.