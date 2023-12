Familiares exigen aclarar situación de joven vinculado en muerte tras conflicto en Barahona

Barahona:- Los familiares del joven Jefri Valentín Sánchez un mecánico de motocicletas de alta gama se encuentran alarmada y preocupada debido a una información, levantada por la corresponsal de Barahona, Kilssy Mendez, que a sugiere que no están protegiendo a su hijo, quien se encuentra vinculado en la muerte de un joven en Barahona.

Off Según los parientes del joven mecánico, en las imágenes de una cámara de un negocio de comida rápida se observa un altercado entre varias personas, pero alegan que el joven se marchó del lugar al momento del problema. El señor Carlos Luis, tío de Jefri, explicó que un fiscal, en compañía de agentes de la institución del orden, se presentaron de manera amenazante en su residencia.



Además, los familiares aseguran que páginas de Barahona han subido una foto de su pariente utilizando datos falsos de la policía nacional.



La madre del joven, en defensa de su inocencia, hace un llamado para que se aclare la situación de su hijo de 19 años.



Aclaran que Jefri Valentín Sánchez se desempeña como mecánico de For well y que no es cierto que ande armado. El padre, Jerry, está dispuesto a colaborar y a que se esclarezcan los hechos para demostrar la inocencia de su hijo.