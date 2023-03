Dirigente del PLD considera que es un lujo tener a Miriam Germán de Procuradora

El dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, respondió a la procuradora de la República, Miriam Germán, luego de que esta manifestara que sus señalamientos “hayan constituido un agravio colateral a su persona”.

«En el PLD nos hemos inspirado en la conducta de la doctora Miriam Germán en lo relativo al comportamiento que debe tener el Ministerio Público», dijo Francisco Javier García en rueda de prensa esta mañana.

García dijo que para cualquier gobierno en República Dominicana constituye un verdadero lujo tener a una procuradora como la doctora Miriam Germán.

Señaló que el PLD ha coincidido con la magistrada en el respeto al debido proceso de ley al que deben ser sometidos los imputados de casos de corrupción en el país. Criticó, como lo ha hecho Germán, que los expedientes de corrupción lleguen primero a los medios de comunicación, aun cuando no han entrado a la fase de instrucción.

También se quejó de las agresiones que sufrieron los dirigentes del PLD que se encontraban en las cercanías de la casa nacional durante el domingo, y dijo que muy probablemente esas fueron órdenes dadas «desde arriba» y no del director de la Policía Nacional.

Dijo sentirse “sorprendido” de que Germán Brito se sienta agraviada, ya que“nunca” ha relacionado el nombre de la procuradora en “algo indebido”.

“Me extraña y me sorprende que la procuradora diga que he provocado un agravio colateral porque nunca he citado su nombre a algo indebido”, señaló al tiempo de sostener que “siempre” ha tenido un concepto de ella de una persona profesional, capaz, honesta y de una conducta intachable.

“Siempre he tenido un concepto que mantengo: ha sido durante su carrera una gran profesional, apegada a principios éticos, una mujer capaz, honesta y de conducta intachable. He sido siempre un gran admirador de su persona y el juicio que ha hecho sobre mí no provocará que cambie la opinión que tengo sobre ella”, agregó.