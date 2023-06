Directora de escuela en Los Alcarrizos denuncia que el centro ha sido objeto de múltiples robos

«La escuela no tiene sereno hace aproximadamente dos años y parece que ya se dieron cuenta por qué las cámaras están rotas, ya hemos sido objeto de robo en múltiples ocasiones, por eso exigimos que no pongan seguridad, serenos y porteros porque no tenemos», es el reclamo de Juana Pereyra, directora de la Escuela Básica Carmen Celia Balaguer, del municipio Los Alcarrizos, la cual resultó afectada la madrugada de este viernes luego de que desaprensivos incendiaran tres aulas sin que hasta el momento se conozcan los motivos.

«Nada de eso ocurría cuando teníamos seguridad ahora estamos muy vulnerables», recalcó Juana Pereyra, mientras describía cómo ocurrieron los hechos.

Relató que aún permanecían las llamas en dos aulas, cuando el portero matutino, Rafael Cárdenes llegó a las 6:00 AM al centro educativo y al percatarse de lo que ocurría, acudió en busca de ayuda a la estación del cuerpo de bomberos del municipio, la cual está ubicada a pocos metros.

Juana Pereyra contó que cuando llegó al lugar, pasadas las siete de la mañana, el incendio había sido sofocado por las unidades de del cuerpo de bomberos, sin embargo un aula se quemó en su totalidad y dos parcialmente.

Entre las pérdidas materiales como resultado del incendio Pereyra contabilizó tres armarios, instrumentos didácticos, redes de wifi, cuatro abanicos, pizarras y pupitres.

Según el reporte preliminar de los bomberos, el incendio se registró entre las 4:00 a 5:00 de la mañana de este viernes, debido a que a su llegada aún permanecían las llamas.