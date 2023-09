Dirección General de Ética presenta avances en Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) destacó que para la mejora de los criterios de evaluación y cumplimiento de lo que establece la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en febrero de 2021 se reformó la resolución No. 002-2021 que creó el Portal Único de Transparencia y establece las Políticas de Estandarización de los Portales de Transparencia, esta resolución introdujo la publicidad de informaciones en formatos abiertos y reutilizables con el objetivo de que las informaciones publicadas puedan ser usadas por la ciudadanía.

La resolución incluye 72 ítems, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 36 ítems de la resolución No. 01-2018 la cual fue derogada. Estos ítems deben ser cumplidos por las instituciones y son revisados bajo estrictos criterios establecidos, además, se han agregado nuevas directrices en áreas como presupuesto, compras, finanzas y declaraciones juradas, así como también fortaleciendo los demás requisitos ya existentes.

Se han obtenido avances gracias a las constantes capacitaciones, acompañamientos y monitoreos a las instituciones, donde la DIGEIG ha logrado impactar positivamente a más de 3,846 servidores públicos a través de más de 84 sensibilizaciones, encuentros y talleres con instituciones desde julio del año 2021 hasta agosto de este año 2023. Como resultado se ha registrado una mejora significativa en las calificaciones de las instituciones del Estado.

Para las evaluaciones del período septiembre 2021, de un total de 228 instituciones, 128 no alcanzaban una calificación de 85 puntos, lo que representa que el 56% que no lograba el mínimo establecido, sin embargo, para finales del 2022 solo 52 instituciones no cumplían con la puntuación mínima, por lo que, el porcentaje de instituciones bajó a un 23% de no cumplimiento.

De igual modo, solo en este año 2023 se han realizado 21 actividades de capacitación, segregadas en 19 sensibilización y 2 talleres, en donde la Dirección General de Ética ha contactado significativamente a 754 servidores públicos.

Capacitación y seguimiento a las instituciones

Al cierre del año 2022, dentro del cumplimiento de los 85 puntos mínimos se encontraban 174 instituciones públicas, mientras que, a junio 2023 se aprecian 208 instituciones para un incremento de 34 entes, lo que representa una variación de un 20%.

Asimismo, al cierre del 2022 se encontraban 52 entes públicos en incumplimiento a los 85 puntos mínimos, en tanto que, en junio 2023 solo 17 instituciones públicas para una reducción de 35 instituciones, lo que equivale a un 67%.

Las constantes comunicaciones de acompañamiento y seguimiento enviadas desde la DIGEIGI, por la doctora Milagros Ortiz Bosch, poniendo a disposición de los analistas de Transparencia y Gobierno Abierto ha permitido que en el trimestre abril – junio de este año, solo 17 de las 225 instituciones no alcancen el mínimo de los 85 puntos, lo que representa un porcentaje de (18%) de instituciones evaluadas.

Estas capacitaciones y el servicio directo de acompañamiento a los Responsables de Acceso a la Información (RAI), han permitido fortalecer el derecho ciudadano a solicitar información pública y la obligación del gobierno de entregarla.

Compromiso con la transparencia

Otro gran logro es la disminución de las mediaciones entre instituciones públicas y los ciudadanos por solicitud de información de carácter público. Al comparar los años 2022 y 2023, el caso de las mediaciones por conflicto en la Ley No.200-04 se evidencia una reducción de un 35% en la cantidad de conflictos recibidos.

En ese sentido, la fecha, agosto 2023, existe un total de 311 Oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI), las cuales se encuentran registradas en el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).

De las 311 OAI, 228 corresponden a Instituciones Públicas, 211 al Gobierno Central y 17 a los Organismos Autónomos y/o Descentralizados; mientras que, 83 OAI corresponden a los Gobiernos locales, 70 son de Ayuntamientos y 13 de Juntas de Distrito Municipales.

Otras estadísticas para destacar en la gestión del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), es que tenemos 305 Instituciones registradas a la fecha; 7,307 solicitudes de información recibidas; 6,295 completadas, de las cuales 5,497 fueron respondidas dentro del plazo, lo que representa el 89% de las solicitudes recibidas.

En este punto, es relevante mencionar que hemos reiterado que a partir de este segundo semestre del año estaremos aplicando las sanciones por incumplimiento que establece la Ley NO.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, además de que, nos encontramos fortaleciendo la propuesta de suspender la ejecución presupuestaria a las entidades oficiales que permanezcan con más de 2 trimestres por debajo de los requerimientos de la Ley.