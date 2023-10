Dio Astacio se refiere a silencio de Manuel Jiménez

El candidato a alcalde por Santo Domingo Este por el PRM Dio Astacio, quien resultó ganador en las primarias internas del partido de gobierno el pasado domingo, se refirió hoy al silencio del actual alcalde de ese municipio Manuel Jiménez, quien era uno de sus contendores en la boleta por ese cabildo.

Al ser abordado sobre el silencio de Jiménez, quien dijo que hablaría al día siguiente de las elecciones dejando entrever cierta inconformidad con los resultados, dijo qué hay algunos a los que le toma más tiempo recomponerse.

“Hay algunos que se toman más tiempo, hay algunos que se toman menos tiempo, pero siempre nos hemos puesto de acuerdo. En el pasado también pasó lo mismo cuando Manuel ganó, le tomó un tiempo recomponernos a todos y a la larga nos recompusimos , nos unimos y ganamos; y esta vez va a ser lo mismo, la estadísticas dicen eso”, expresó.

En ese sentido, se le cuestionó sobre si Jiménez lo que está es procesando los resultados, dando como respuesta que “no hay una proclama oficial de la junta todavía, así que no podemos decir si el los acepta o no porque no ha habido una proclamación, yo creo que sí; que a la larga o a la corta así va a ser. El no nos lo ha dicho a nosotros directamente otra cosa pero las conversaciones han sido muy agradables”, manifestó.