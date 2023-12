Diez niñas dominicanas participarán en programa «Ella Es Astronauta»

El programa «Ella Es Astronauta» de la Fundación colombiana SHE IS, seleccionó otras diez niñas dominicanas de once a 16 años, que este 4 de diciembre iniciarán una innovadora aventura en uno de los centros espaciales más grandes del mundo en un ambiente de aprendizaje en el Space Center Houston de la NASA en Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con la directora del programa en el país, Tamara Vásquez, durante esta experiencia las estudiantes de diferentes provincias estarán rodeadas de ingenieras, directores de vuelo y astronautas que compartirán sus experiencias de vida, inspirándolas a romper estereotipos y convertirse en replicadoras de conocimiento en el campo de la exploración espacial.

Además, tendrán desafíos de construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje, y hábitats lunares, para fomentar sus conocimientos y brindarles herramientas sobre liderazgo y trabajo en equipo.