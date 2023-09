Destacan impacto del programa Democratizando la Innovación en Las Américas

Santo Domingo:- Gabriela Hache, Jefa de Asuntos Públicos de la Región del Caribe, Citi, resaltó el impacto social y humano que está logrando el programa Democratizando la Innovación en Las Américas que llevan a cabo o a través de DIA Labs, sus organizaciones (La fundación Citi, The Trust for the Américas, la Asociación de Ayuda Social Ecológica y Cultural (ADASEC), y la Organización de Estados Americanos,

Resaltó que con esa iniciativa buscan proveer las oportunidades a los jóvenes que los fortalezcan y generen las condiciones necesarias para mejorar sus vidas y las de sus comunidades.

En este sentido, Gabriela Haché reiteró que la es propicia para anunciar el impacto que el logrado en el transcurso de los años 2022-2023.

Sostuvo que en dicho periodo “por medio del esfuerzo y el compromiso de la juventud y el apoyo unificado, hemos logrado capacitar a 383 jóvenes y, asimismo, hemos podido sensibilizar a un total de 204 personas creando paneles de debate, mesa de trabajo y conferencias”.

La empresaria manifestó que el programa Democratizando la Innovación en las Américas (DIA) está comprometido a forjar entornos de colaboración y co-creación y es así como a la vez hemos concluido con un total de 50 proyectos creados mejorados y expandidos.

Finalmente Gabriela Haché resaltó que a apoyado y otorgado capital semilla el cual es el primer paso en su camino empresarial y un aporte clave para mejorar la calidad de vida de los participantes, así como una retribución a la comunidad que marca la diferencia en la vida de nuestra sociedad.

Los DIA Labs en República Dominicana forman parte de un ecosistema único que fomenta la innovación y el emprendimiento. Brindan oportunidades de desarrollo a jóvenes de las comunidades de Baní, La Vega y Bonao, a través de acceso a tecnología, espacios colaborativos, entrenamiento y fondos semillas concursables