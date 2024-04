Desaprensivos asaltan cooperativa en Santiago

Por: Onelio Dominguez

SANTIAGO.- Personas desconocidas penetraron la madrugada del vienes Santo a la sucursal de la Cooperativa San Miguel, ubicada en la comunidad de Las Charcas, en la zona sur de Santiago, y cuatro días después del robo fue que pudieron percatarse del suceso.

La Policía Nacional informó que el pasado viernes, viarias patrullas de esa institución, se presentaron al lugar, luego de que se activara el sistema de alarma; pero luego de llegar al lugar, no se percataron de que ya el robo se había hecho.

El portavoz de la Policía Nacional en Santiago, el mayor Fernando Pérez Valerio, dijo que los agentes, cuando acudieron al lugar no visualizaron que se hubiese forzado alguna puerta del negocio, por lo que procedieron a retirarse y no fue si no ayer, cuando se dieron cuenta de la sustracción.

Hasta el momento los ejecutivos de la institución financiera, no se han referido al hecho. Moradores de la zona de Las charcas, que fueron consultados indicaron que hace unos meses, se ha registrado una ola de atracos y robos causada por haitianos que mantienen en zozobra a residentes de esa zona. Mientras que una fuente policial declaró de que los ladrones que penetraron a la cooperativa, utilizaron el mismo modus operandi que utilizaron para penetrar al negocio de comida rápida KFC.