Contralor de la República sugiere incluir materia de Antifraude en currículo escolar

El contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, se reunió con algunos colaboradores de las unidades de Antifraude y Auditoria, en la que aseguro es necesario fomentar la cultura de la honradez en las escuelas.

Por ese motivo, el funcionario sugiere al Ministerio de Educación, impartir la asignatura Antifraude en el currículo del Nivel Básico, así como incluir nuevamente la materia de Moral y Cívica, excluida hace años del sistema educativo nacional.

“Hay que educar al pueblo dominicano desde la niñez, de que no debe ponerle las manos a lo que no le corresponde, que se conforme con lo que Dios le permite agenciarse como ingreso y que no envidie lo del otro”, enfatizó el funcionario.

El contralor explicó que cualquier niño, una vez convertido en adulto, puede ser el futuro funcionario del mañana, por lo que se debe combatir la corrupción desde esa etapa de la vida, enseñándole la honradez, e inculcándoles desde las aulas la forma correcta de proceder en la vida.

Preservar los recursos del Estado

“Desde esta Unidad Antifraude se busca educar. Nosotros tenemos planes, a través del Departamento de Comunicación, de desarrollar una campaña educativa en la que no se vea a la Contraloría como una institución con el fuete o la correa; nosotros no estamos para eso, estamos para preservar los recursos del Estado”, indicó el funcionario.

En ese contexto, también destacó que la Unidad Antifraude, creada por iniciativa del señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, no solamente analizará auditorías especiales, sino que también va a educar para transformar la cultura del servicio que ofrece la administración pública, impactando el marco presupuestario del Estado.

Durante el encuentro, el contralor instó a los colaboradores a convertirse en centinelas del buen uso de los fondos públicos, siendo diligentes y efectivos, apegados siempre a lo establecido en la Ley 10-07 y su Reglamento de aplicación 491-07.

Propósitos del contralor Félix Santana y su equipo

El contralor expresó que entre los propósitos de su gestión está “tratar de que los procesos mejoren, de que sean mucho más eficientes, porque el pueblo lo espera… Siempre que llegue a nuestras manos un libramiento, un contrato, una nómina de empleados que han pasado horas y horas trabajando, debemos pensar en el semejante, en el hermano dominicano que está esperando ese recurso”.

Señaló que esos recursos deben llegar de forma transparente y cumpliendo con todas las normas básicas de control interno.

“Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar para dejar un legado a la sociedad de una Contraloría más moderna, más sabia, más eficiente y moralista, cuidémoslo todos con los procesos que revisamos a la luz de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) y demás controles”, exhortó el funcionario a los colaboradores.