CODIA: Edificio que se desplomó en La Vega no tenía permisos para remodelación

Santo Domingo.- La remodelación que a la que estaba siendo sometida la tienda Multi Muebles, que se desplomó ayer en La Vega, no contaba con los permisos de reconstrucción, dijo hoy el director provincial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

«No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían porque ese proyecto no ha pasado por el CODIA, y para emitir una licencia las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las 4 instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado». Dijo el ingeniero Julio Gil.

Explicó que la edificación, que data de más de 30 años, habría sufrido un incendio en el tercer nivel en el año 2019.

Manifestó que luego del incendio fue contactado terceros que no fueron por los dueños, porque ellos querían “reparar y ampliar hacia arriba”, y que en ese momento les explicaron que no se podría por tratarse de una estructura vieja y que tenía daños como consecuencia del sinestro.

Posterior al incendio al edificio de Multimuebles se le construyó un cuarto nivel.

“En ese momento le dimos varias opciones, como demoler esa parte del edificio que se había quemado y que los elementos que soportarían el tercer y cuarto nivel vengan desde la base”, dijo el ingeniero estructuralista entrevistado en el programa El Día, que se trasmite por Telesistema Canal 11.

Por:- El DIA