Ciencias de la Educación UASD realiza consulta para revisar Ley de Educación 66-97

La Facultad de Ciencias de la Educación (FCE), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó una consulta para revisar la Ley de Educación 66-97, a cargo de los panelistas María Teresa Cabrera, Víctor Salazar, Miledy Tavárez y Juan Tomás Olivero, en el marco de la celebración del 14 aniversario de su fundación.

La actividad se llevó a cabo en el salón multiuso del edificio Eugenio María de Hostos y estuvo encabezada por la decana de esa unidad académica, maestra Juana Encarnación, quien dijo las palabras de bienvenida a los presentes.

Encamación expresó que la revisión a la Ley de Educación, es de suma importancia para la facultad, por ser el pilar fundamental de la formación de los educadores del país y la implementación de un sistema de educación adecuado y moderno en nuestra Academia.

Indicó que la revisión estará a cargo de 4 panelistas que estarán compartiendo sus ideas y visión sobre la ley, lo cual arrojará un documento para presentar como propuesta y posición de la facultad sobre su modificación y adecuación, para presentársela al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

De su lado, el director de la Escuela de Teoría y Gestión Educativa, maestro Enerio Rodríguez, explicó que los sistemas educativos del mundo están siendo revisados y más los de la región del Caribe, que están revisando sus leyes de educación, la formación docente y el currículo educativo.

Señaló que el MINERD ordenó crear una comisión para la revisión de dicha ley, donde la UASD es parte a través de la Facultad de Educación, para hacer propuestas y fijar posición sobre la misma, donde la mesa consultiva dará su opinión sobre el tema en cuestión.

Mientras que la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), maestra María Teresa Cabrera, dijo que lo que se establece en un marco legal nos importa a todos los dominicanos, porque aborda temas que son de interés de todos y de todas, porque tenemos que preocuparnos por los cambios que se están proponiendo.

Agregó que los estudiantes y docentes tienen que saber qué es lo que se va a reformar de la Ley de Educación, porque está en juego el derecho a la educación y, por tanto, cada individuo relacionado a la educación tiene que saber lo que se está modificando y por qué.

Planteó que la reforma o modificación de la ley tiene que tener un cambio positivo para la formación del individuo con capacidad de crítica, de investigación, con desempeño y desarrollo en el ámbito de la sociedad.

En cambio, la profesora de Ciencias de la Educación, maestra Miledy Tavárez, expresó que la ley tiene su base en a la filosofía educativa con un concepto de ser humano, ético, moral, dialítico y metodológico, para que tenga claro que la Ley de Educación tiene una filosofía o un elemento para analizarlo desde el punto de vista jurídico.

Tavárez expresó que la educación es un proceso de desarrollo del ser humano que le permite al ser ser, saber cómo ser, saber convivir y ser persona útil, que sea capaz de transformar lo que encuentra.

En tanto, el maestro Víctor Salazar, expuso que el término género es un tema polémico y que está en discusión en todo el mundo, por lo que no hay un consenso sobre ese término para ponerlo en una ley, y que lo que va a traer es inconvenientes, donde no es conveniente establecerlo en la Ley de Educación.

Aclaró que lo que quieren sus compañeras significar sobre la igualdad del hombre y la mujer, muy bien se pude decir sin mencionar el término género, porque tiene otro significado que no siempre se limita a la diferencia entre hombres y mujeres.

No obstante, el maestro Juan Tomas Olivero, manifestó que hay que examinar la ley antes de modificar el modelo educativo, porque no es la ley que produce el modelo, sino que éste es el que produce sus normas; donde tenemos una situación en el modelo que no nos deja formular propuestas normativas que garanticen sostenibilidad al modelo que se quiere regular.

Añadió que el modelo no está claro y es caótico, además que es confuso, producto de quien llega al poder y propone su implementación, por lo tanto, hay que revisar el modelo antes de modificar la ley.