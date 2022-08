Camino Nuevo: “Vinimos a respaldar a esos jóvenes sin oportunidades y que apuestan a los valores”

Santo Domingo.- El movimiento político y social Camino Nuevo declaró que tiene las puertas abiertas para recibir a los jóvenes interesados en formarse como líderes en sus comunidades, sobre la base de los valores y principios democráticos, y que han sido ignorados por el sistema político tradicional.

“Somos parte de ese 44 por ciento de la población que quiere algo nuevo”, expresó la vocera nacional de la Juventud de Camino Nuevo, Jennifer Escaño.

Tras referirse a las problemáticas en materia de salud, seguridad y educación que enfrenta la población dominicana, en especial la juventud, Escaño resaltó la necesidad entre los jóvenes de ser acogidos y formados como líderes para servir a sus demarcaciones.

“Estamos haciendo un trabajo arduo para mostrarle a la ciudadanía que somos un movimiento fundamentado en valores y principios. Vinimos a apoyar la formación de aquellas personas que han tenido la intención de participar en la política, pero que este sistema, lamentándolo mucho, en ninguno de los partidos existentes les ha dado la oportunidad”, prosiguió.

Resaltó que el país cuenta con jóvenes en provincias empobrecidas, como Pedernales y Bahoruco, “quienes han tenido muchísimas limitaciones y, sin embargo, apuestan a los valores, a que sí pueden y a la resiliencia”.

“A esa juventud dominicana le decimos: llegó la plataforma que te va a formar, que te va a representar, te va ayudar y a dar la oportunidad de ser parte de una política limpia, para que podamos tener políticas públicas adecuadas para todos nosotros”, expresó Escaño.

“No estamos dispuestos a unirnos al sistema. Cuando hablo del sistema no me refiero a ningún partido en específico, sino a los ideales. Entendemos que ya esta vieja política no nos ha dado respuestas”, agregó.

También criticó que el crecimiento económico no haya servido para mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios del país.

“De ahí nosotros partimos para entender que no necesitamos unirnos a este sistema. Somos diferentes porque estamos aportando a que se generen nuevos liderazgos en la República Dominicana, a que personas capacitadas y con el deseo tengan la oportunidad de representar dignamente a sus comunidades”, añadió Escaño.

“Nos diferenciamos porque lo hacemos desde la plataforma de la formación y la educación. Porque de nada nos valdría tener el deseo y no accionar, necesitamos que lleguen personas que sí tengan la capacidad de poseer una visión de país”, enfatizó.

La vocera nacional de la Juventud del Camino Nuevo citó entre las propuestas del movimiento el proyecto Capacítate, que plantea la construcción de 10 centros de formación y desarrollo empresarial para fortalecer la capacidad exportadora nacional.

Avances en los trabajos del movimiento

Jennifer Escaño agregó que continúan enfocados en la recolección de firmas para depositar en noviembre próximo la documentación requerida ante la Junta Central Electoral (JCE) que les permita ser reconocidos como partido político.

“Todo nuestro equipo está trabajando arduamente para darle calor a esa población que quiere unírsenos y a quienes ya nos acompañan”, detalló.

“Ya contamos con una estructura en 80 municipios, de 158 que tenemos. Vamos súper bien, la gente está muy motivada”, reveló.

“No estamos solos, nos acompañan más de 3,000 líderes certificados que ya tienen una noción más clara de lo que es el proyecto. Estamos convencidos de que para el primero de noviembre vamos a entregar a la Junta 100,000 firmas de dominicanos que van a decir ‘sí’ a esta nueva opción electoral”, puntualizó.

La vocera nacional de la Juventud de Camino Nuevo ofreció estas declaraciones al ser entrevistada en el programa televisivo Irreverente y Directo, transmitido por Cinevisión, canal 19