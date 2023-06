Arzobispo Ozoria exhorta a los cristianos acercarse a la sociedad

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, exhortó a los cristianos a que eso son como comunidad eucarística, tienen que expresarlo en la vida normal, en el trato con las personas y la relación con la sociedad, que dijo tiene tanto problemas.

“Tenemos que establecer esa relación de nosotros comunidad eucarística con esa sociedad en problema, con esa sociedad que está alrededor de nosotros, y tenemos que actuar y llevar un mensaje a esa sociedad, desde nuestro ser eucarístico. Llevar un mensaje, llevar la salvación y aliento a esa sociedad llena de problemas, nosotros como personas discípulas eucarísticas, tenemos que expresarnos y llevar a cabo unas acciones fruto de nuestra unión con Cristo”, clamó el líder de la iglesia católica en el país.

Al oficiar la eucaristía por la celebración del día de Corpus Christi en el multiuso del Instituto San Juan Bautista de la Salles, donde participaron sacerdotes y feligreses de las 34 parroquias del Distrito Nacional, Ozoria pidió a Dio para que todos los cristianos actúen consecuentemente con lo que hacen y con lo que son como comunidad eucarística.

Enfatizó en que un cristiano que no tenga relación con Cristo, debe olvidarse porque no es un discípulo ni cristiano, y además, dijo que una comunidad que no tenga una relación seria con la eucaristía, se cuestiona como cristiana porque no es eucarística.

“Nosotros, individualmente, como personas discípulos de Cristo o comunitariamente, tenemos que sentirnos eucarísticos, y si no nos sentimos así, significa que nuestra fe y nuestra vida cristiana está divorciada de lo que es un discipulado serio. Cuando celebramos la eucaristía nos convertimos en ella, nos convertimos en eucaristía, porque somos eucaristía”, precisó Osoria.