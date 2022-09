Antonio Marte dice Abinader cumple promesas de campaña

Dicha carretera es una de las obras que gestionó el legislador durante la campaña electoral y que hoy es una realidad, tras más de 50 años de reclamos a administraciones gobiernos anteriores.

Por instrucciones del presidente Luis Abinader, máquinas pesadas y brigadas de técnicos y obreros del Ministerio de Obras Públicas, trabajan de manera acelerada en la conclusión del asfaltado final del importante tramo que viabilizará el tránsito entre las comunidades Sabaneta, Samba, Martín García y se extenderá hasta Guayubín y Monte Cristi.

“Se trata de una importante ejecutoria del gobierno, en busca de que el transporte de pasajeros y de carga por esa zona sea más ágil y pueda ser hecho en tiempo récord, además que contribuirá grandemente a mejorar el turismo en toda esta zona Noroeste, de manera que quienes estén aquí en Sabaneta y quieran ir a la zona playera de Monte Cristi, lo puedan hacer sin mayores contratiempo, rápido y seguro con una buena carretera”, dijo el Senador Antonio Marte.

Marte visiblemente emocionado, agradeció al presidente Luis Abinader y al Ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascensión que esta petición enarbolada por él, haya sido cumplida, tal y como prometió en la campana electoral, al igual que otras obras que ya dieron inicio, como es la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí en la provincia Santiago Rodríguez.

“Recuerdo cuando el presidente me firmó la universidad, recuerdo cuando me firmó esta carretera y me dijo, va a ser al paso y recuerdo aquel día cuando me invitó a desayunar, se paró y hasta que no me firmó la carretera de aquí de Samba, no salí”, Señaló.

Dijo que, para iniciar esta obra, el gobierno aportó 357 millones de pesos “para que la carretera arranque y entonces el presidente dice que me quiero traer todo para acá, pero es que yo me comprometí con esta provincia, yo estoy comprometido para que el país votara por Luis, entonces, el presidente está cumpliendo”.

Mientras las brigadas de Obras Públicas laboran en el tramo, munícipes de la zona y otros conductores que transitan por el importante tramo, elogian la capacidad de entendimiento del gobierno y la labor altruista del Senador Antonio Marte, en su afán por lograr otras obras de importancia como esta carretera y la extensión de la UASD, entre otras, que buscan un mejor desarrollo para la comarca, en especial para la provincia Santiago Rodríguez.

La carretera Samba-Martín García, era una obra demanda por los munícipes de la zona, durante 50 años y hoy es una realidad, gracias a las gestiones del Senador Antonio Marte y a las ejecutorias del presidente Luís Abinader.

“Esta obra la estábamos esperando desde que yo era chiquitica y yo misma decía y cuándo será?, pero ya veo que ahora es realidad nuestro sueño, gracias al Senador Antonio Marte”, dijo una señora que cruzaba por la vía, rumbo a Monte Cristi.

Otros estaban llenos de júbilo y comentaban con quienes transitaban por el tramo que las ejecutorias del presidente Abinader se ven y se sienten y que, gracias a las gestiones del Senador Antonio Marte, hoy esta obra es una realidad.

“Por eso es que lo queremos por cuatro años más”, dijeron.