Anciana dice no fue abusada sexualmente por su hijo; no sabe que murió en la cárcel

Una anciana de 75 años de edad, que supuestamente fue abusada sexualmente por su hijo de 53 años en Moca, provincia Espaillat, negó este jueves que su vástago «le haya puesto la mano» y pidió su liberación.

Sin embargo, la Policía Nacional informó hoy que Darío Antonio González Martínez, quien fue arrestado ayer (miércoles), fue declarado muerto en la sala de emergencias del hospital Toribio Bencosme debido a un paro respiratorio causado por un trauma cerrado en la región abdominal.

En un video que circula en las redes sociales, la anciana insiste en que su hijo «no le hizo nada».

«Yo quiero que me lo suelten porque él a mí no me puso ni la mano, ni me hizo nada, quiero que me lo suelten, él era quien me estaba atendiendo en la casa porque yo tengo el fémur roto porque me caí», manifestó la señora postrada en la cama del centro de salud donde fue atendida. Asegura que «en el hospital no le hallaron nada».

Según el informe de la policía, el individuo fue descubierto por residentes del sector Jarro Sucio de Moca mientras supuestamente abusaba de su madre, quien se encuentra postrada en una cama debido a problemas de salud. Los lugareños entregaron al presunto agresor a la Policía Nacional.

Se ha sabido que antes de ser entregado a las autoridades, los vecinos lo golpearon. Lo mismo ocurrió cuando el individuo fue llevado a prisión, y se cree que los golpes podrían haber causado su muerte.