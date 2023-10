Alcalde de La Caleta Marcial Reyes renuncia del PLD junto a su equipo Político

Hoy martes en horas de la mañana el actual director de la Junta Municipal de La Caleta, por el Partido de la Liberación Dominicana Marcial Reyes Suberví entregará su renuncia junto a la dirección local del PLD, en la Casa Nacional Reinaldo Pared.

El ejecutivo municipal, quien ostenta el cargo de miembro del Comité Central del PLD, manifestó que tomó la decisión junto a la dirección del partido que le acompañó en el proceso electoral del 2020, y en otros triunfos, a poner fin a su aflicción en dicha organización.

Sostuvo que no es posible que la dirección del partido, le quite la candidatura y se la entregue a otra persona que no reúne los votos para ser el candidato oficial, solo por caprichos de la ex vicepresidente Margarita Cedeño y miembro del comité político.

«Nosotros hemos trabajado mucho para fortalecer está organización política aquí en La Caleta, Boca Chica. Fuimos el primero en traer a nuestro candidato Abel Martínez, trabajamos para mantener la unidad de la organización, pero no es justo que solo por caprichos de la ex vice, a nosotros nos hayan atropellado de esa manera».

De su lado, Reyes Suberví adelantó que tiene la preferencia del electorado local, que no se detendrá por una encuesta amañada, y falsa que hizo el partido de la Liberación Dominicana, PLD en la zona.

El funcionario quien también es miembro del Comité Central, presidente de Comité de Base, ha militado por más de dos décadas en la organización, deja la filas, poniendo su renuncia en una carta en la Casa Nacional dirigida al via secretaria general.

Hasta el momento el edil no dijo claramente dónde irá, solo comunicó a los medios la notícia de su salida del PLD .