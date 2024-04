Airbnb promueve beneficios que protege a los nuevos huéspedes

Airbnb cree en la construcción de una comunidad basada en la confianza. Por ello, los huéspedes siempre deben reservar y pagar por sus estancias a través de la plataforma para estar protegidos con las herramientas de Seguridad que Airbnb pone a su disposición. Con esto en mente, Airbnb también comparte cómo los nuevos usuarios han estado utilizando la plataforma para viajar.

Nuevos datos muestran que más personas están usando la plataforma Airbnb y la comunidad ha estado creciendo desde el año 2022. Sólo ese año en Latinoamérica se registró un crecimiento de casi el 25% de nuevos huéspedes que reservaron usando la plataforma por primera vez del primer trimestre al tercer trimestre de 2023 comparado con el primer trimestre al tercer trimestre de 20221.

Para proteger a estos nuevos huéspedes, así como a los usuarios de siempre, Airbnb recomienda que permanezcan y no salgan de la plataforma para comunicarse con otro usuario o pagar por una reserva.

A continuación se indican cinco ventajas de permanecer en la plataforma al reservar una estancia, especialmente durante el periodo de vacaciones, ya que las personas que planean reservar viajes podrían ser el objetivo de los estafadores:

Aircover: Una vez que reservas a través de la plataforma Airbnb, tu reserva viene con AirCover. AirCover incluye acceso a una línea de protección 24 horas con agentes especializados que te ayudarán con los problemas de seguridad de día o de noche.

1 Aumento de huéspedes que hicieron una reserva con Airbnb por primera vez en el 1T al 3T de 2023 en comparación con el 1T al 3T de 2022.

Protección de tu información y tu cuenta: Mantener segura tu información personal es importante. La Política de Privacidad de Airbnb señala qué información personal recopila, cómo la utiliza, cómo es compartida y los derechos de privacidad. Además, Airbnb recomienda ampliamente que los huéspedes siempre paguen dentro de la plataforma para mantener su cuenta y sus reservas seguras.

Servicio de atención al cliente directo con Airbnb: Si sólo te comunicas, reservas y pagas a través de la plataforma Airbnb, esto te ayudará a asegurarte de que estás protegido con los procesos seguros de Airbnb. También te dará acceso directo para ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en caso de emergencia o problema que pueda surgir durante una reserva activa. Los agentes especializados podrán brindarte asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Números activos directos para servicios de emergencia locales: En el Centro de Seguridad, cuando un usuario indica que tiene un problema de seguridad, Airbnb proporciona números de contacto de emergencia locales.

Verificación de identidad: La verificación de identidad es una parte importante de la construcción de confianza dentro de la comunidad. Todos los huéspedes que realicen una reserva y los Anfitriones principales que obtengan una reserva en Airbnb a nivel global deben haberse pasado el proceso de verificación. Todos los Anfitriones principales que no hayan completado el proceso de verificación a finales de junio de 2023 tendrán sus calendarios bloqueados, lo que les impedirá aceptar más reservas. Del mismo modo, los huéspedes que no hayan completado el proceso de verificación no podrán hacer una reserva en la plataforma Airbnb.

“Para Airbnb es de suma importancia informar sobre todas las herramientas de seguridad que tenemos disponibles para los huéspedes”, indicó Carlos Muñoz, Director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y Caribe.

Sobre Airbnb

Airbnb nació en el 2007 cuando dos anfitriones recibieron en su casa de San Francisco a tres huéspedes y desde entonces ha crecido a más de 4 millones de anfitriones que han recibido a más de 1500 millones de huéspedes en casi todos los países del mundo. Todos los días, los anfitriones ofrecen tanto estadías como experiencias únicas que permiten a los huéspedes conectarse con las comunidades de una forma más auténtica.