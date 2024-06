Abinader informa que en Haití hace varios años se están construyendo Mezquitas

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que es parte de la libertad religiosa que hay en Haití las mezquitas construidas en ese país.

El jefe de Estado expresó que desde hace mucho tiempo sabían que había varias mezquitas en Haití y otras en construcción.

«Nosotros estamos al tanto y conocemos ese tema», dijo al ser preguntado en La Semanal con la prensa sobre las mezquitas que hay en Haití

En el vecino país el Islam continúa expandiéndose, donde ya se han construido hasta la fecha 31 mezquitas. La más cercana a territorio dominicano es la “Shafak Mosquee ar Dessaline”, ubicada en el municipio Marchand Dessaline, del departamento Artibonito.

En República Dominicana la religión del Islam cuenta con escasas conversiones de nuevos creyentes, contando solo con cinco mezquitas.

En Haití

En un informe sobre la situación se muestra la construcción de la nueva mezquita “Madinah Islamic center”, ubicada en el municipio de Miragoane, en el departamento Nippers al sur de Haití.

Dicho templo musulmán se encuentra avanzado en un 80 % y es construido por organizaciones no gubernamentales musulmanas, según ha informado en sus redes sociales el imán (líder musulmán) Bilal Al Habashi, presidente del Consejo Nacional de musulmanes en Haití.

El pasado año, Bilal Al Habashi, de nacionalidad haitiana, reveló en un programa radial que desde 2009 hasta la fecha en su país se han instalado múltiples mezquitas musulmanas, de las cuales solo la organización que él dirige ha levantado 18, gracias al apoyo de entidades de Turquía.

Entre las organizaciones que promueven la expansión del islam en Haití están “Life for Relief and Development”, “Muslim Community Center of New York”, “International Human Care and Relief Organization” y “Fondation Salam”.

El Islam es una religión que se caracteriza por respetar cinco pilares fundamentales, como son la profesión de fe, la oración cinco veces al día y el viernes en la mezquita, el ayuno durante el Mes del Ramadán, la peregrinación a La Meca por lo menos una vez en la vida y la limosna.

Sin embargo, grupos radicales que han distorsionado el mensaje del Coran han protagonizado actos terroristas contra intereses de occidente.