Abel Martínez al Presidente: “apártese usted porque en dos años el que no ha sabido gobernar es usted”

San Francisco:- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité Político de esta organización, Abel Martínez, encabezó un multitudinario acto el cual demostró un contundente respaldo y consolidación de las estructuras de su proyecto político de cara al proceso interno del 16 de octubre.

Martínez agradeció el masivo apoyo recibido, comprometiéndose a convertir el mismo en hechos, en soluciones, en propuestas efectivas, entregado con amor, voluntad y con toda su capacidad de trabajo direccionada a favor de que en el 2024, la desesperanza en la que el PRM ha sumido al país, termine, construyendo desde el ejercicio público, las soluciones para que la población tenga oportunidades, no para hundirlos más, como a su juicio, ha hecho el actual gobierno, a quien acusó de hacer que los dominicanos se estén cayendo a pedazos.

“El Presidente de la República que representa al PRM, no a los dominicanos precisamente, lanzó su reelección presidencial diciendo a la oposición que nos apartemos y yo le digo: no, Presidente; póngase usted a un lado porque en dos años no ha sabido gobernar; es usted el que ha hecho colapsar el sistema educativo; es usted el que ha inutilizado los autobuses de la OMSA; es usted el que ha dañado el sistema del 911; usted ha quebrado a los productores agropecuarios y ha puesto al pueblo a pasar trabajo, penurias, miserias, y mientras usted hace a un grupo de ricos más ricos, los padres de familia no encuentran cómo llevar el pan de cada día a sus hogares con el costo de los alimentos de primera necesidad por las nubes”, indicó Abel Martínez, exhortando al Mandatario a que salga de su zona de confort para que aterrice sobre la realidad que vive el país.

Abel instó a sus seguidores a continuar trillando el camino de la victoria en las consultas internas “donde daremos un mensajes contundente de unidad, pero sobre todo, será la advertencia clara y precisa a este gobierno que no sabe gobernar, que por su mala política se van en el 2024”.