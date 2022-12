64% de la población evita salir de noche por la delincuencia: según encuesta

Santo Domingo:- El 64.4% de la población de República Dominicana considera que la delincuencia es el principal problema que afecta República Dominicana, según datos revelados hoy por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022.

De este porcentaje, el 76.9% correspondía a residentes de la provincia Santo Domingo, que encabeza la lista.

La encuesta, de la que fue publicada este jueves, señala que el costo de la vida, el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la corrupción son otras de las principales preocupaciones de la población.

Asimismo, el 29% de la población dijo tener»mucho miedo» por los actos delictivos que ocurren en su barrio o su comunidad.

Como medida para no ser afectados por la delincuencia, el 64.5% evita salir de noche, el 48.8% no sale con mucho dinero en efectivo y 38.7% no usa joyas.

Las cifras detallan que el 23% de las mujeres no se siente nada segura al caminar sola en su barrio o comunidad de noche, el 18.4% de la población masculina tiene esta misma percepción de seguridad.

Las provincias con mayor porcentaje de población de 15 años y más que dejó de salir de noche por miedo a la delincuencia y el crimen son Santo Domingo con 74.5%, Santiago con 74.2% y el Distrito Nacional con 71%.

El 14.5% de la población que ha sido dueña, o algún miembro de su hogar, de algún vehículo, indicó haber sido víctima de robo de piezas y accesorios de vehículos en el último año.

Mientras que el 4% de la población que solicitó algún servicio público fue víctima de soborno.

Por otro lado, en cuanto a las TIC, se resalta que el porcentaje de la población de 10 años y más que usó Internet en los tres meses anteriores a la encuesta es de 84.4%. Los dispositivos y servicios TIC que más poseen los hogares son teléfono celular (91.7%), televisor (76.6%) e Internet (46.1%).

Sobre EN HOGAR 2022

La ENHOGAR-2022 es una investigación estadística que se realizó con base en una muestra probabilística de 40,243 viviendas, de las cuales fueron entrevistadas 35,665 para una tasa de respuesta de 88.6%.