Vicerrector de Universidad de Catalunya impartirá conferencia «Políticas Públicas y modelos de calidad en la Educación”

Santo Domingo:- El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), conjuntamente con La Organización Iberoamericana Internacional(OEI) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), iniciarán este martes a partir de la 7.00 pm, una conferencia llamada «Políticas Públicas Y Modelos de Calidad en la Educación «.

En el marco de las nuevos modelos educativos y de calidad, el destacado expositor y vicerrector de docencia y Aprendizaje de la prestigiosa Universidad de Oberta de Catalunya(UOC) de España, Carles Sigalés, trajo al país nuevas modalidades y de cómo abordar Políticas Públicas y de calidad en los nuevos retos que traen los modelos educativos docentes.

Esta conferencia de producción y de procesos docentes educativos lleva consigo capacidades de enseñanzas ante la realidad y el nuevo orden metódico conceptual de las demandas que exigen los nuevos tiempos y cumple con los criterios docentes y educativos en materia del aprendizaje ante las proyecciones de los estudiantes y los maestros.

La calidad de la enseñanza ONLINE- RETOS Y experiencia la UOC en la formación de profesores ,son algunos de los temas a exponer por Cales Sigalés para el manejo de los presentes que concatene con toda la producción de informaciones ricas ,en la alta gama de los docentes, que deben manejar para su aprendizaje y posterior enseñanza en las universidades, centros educativos, escuelas o de manera virtual para alcanzar los objetivos generales de la nueva Políticas Públicas que desarrollan en estados modernos y que arrojan buenos resultados positivos.

cuenta con la gran preparación académica que sin lugar a duda posee nuestra expositora Arlen Torres y el respaldo del El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

El exponente de este prestigiosa Conferencia tiene una vasta experiencia en el manejo de los temas didácticos y pedagógicos y plataformas virtuales online de aprendizajes continuo.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y doctor en Psicología por esa misma universidad, inició su actividad profesional como maestro de educación primaria (1978-1983) y, posteriormente, como psicopedagogo en los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica (EAP) del sistema público de educación de Cataluña (1983-1990). Dirigió uno de estos equipos entre 1987 y 1990. Ha sido responsable de los Servicios de Orientación e Intervención Psicopedagógica y asesor de formación del profesorado en el Departamento de Educación del Gobierno de Cataluña (1991-1997).

Desde 1997, profesor agregado de la UOC especializado en políticas educativas. Como docente, tiene una larga experiencia en formación de profesionales de la educación en diversas universidades. Es autor de varios materiales para la formación online, en el campo de la pedagogía y de la psicopedagogía. Entre 2000 y 2003, y entre 2011 i 2013 dirigió el Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya y de 2003 a 2005 fue vicerrector de Política Académica y Profesorado de esta universidad. Desde entonces, ha sido también director del Departamento de Artes y Humanidades y delegado de la rectora para los Estudiantes.

Desde 2013, es vicerrector de docencia y aprendizaje, estando al cargo de los ámbitos de ordenación académica, docencia, calidad y profesorado.

Entre sus publicaciones destacan: Incorporating ICT in Schools: an opportunity for children and young people (2012), La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro (2009), La escuela en la sociedad red (2008) y Formación Universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos roles (2004).

Es miembro del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña y miembro del grupo de trabajo sobre evaluación de la calidad de enseñanzas online impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.

Ha sido profesor colaborador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el diseño de instrumentos de evaluación para la acreditación de enseñanzas oficiales impartidas en modalidad no presencial y es evaluador internacional para la acreditación de títulos en esta misma modalidad.

Desde 2001 ha focalizado sus actividades de investigación y ha publicado sobre los procesos de construcción del conocimiento en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje y sobre los usos educativos de internet.

Ha sido codirector del proyecto de investigación La Escuela en la Sociedad Red financiado por el Gobierno de Cataluña, que forma parte del Proyecto Internet Cataluña (PIC), dirigido por el profesor Manuel Castells y del proyecto Internet en la Educación Escolar Española, financiado por la Fundación Telefónica. En los últimos años ha desarrollado su actividad de investigación en el marco del grupo ENS (Educación y Sociedad Red).

El taller fue respaldado por el doctor Leonel Fernández, Presidente del organismo, la doctora Josefina Pimentel, Rectora de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) así como la Vicepresidenta, la doctora Josefina Reynoso Chicón.