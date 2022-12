Nueva resolución EE.UU. reafirma compromiso con República Dominicana en materia de seguridad y cooperación

Santo Domingo:- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) aplaude la Resolución 472, recientemente aprobada por el Senado de los Estados Unidos, mediante la cual se reafirma la asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana y se promueven oportunidades para profundizar la cooperación diplomática, económica y en materia de seguridad entre ambas naciones.



“Muy bienvenida esta resolución bipartidista del Senado de los Estados Unidos, liderado por los senadores Menéndez y Rubio. Junto a las declaraciones del presidente Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, en la Cumbre las Américas, esta resolución es otra muestra de que, desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo y el Congreso norteamericano, la relación entre República Dominicana y Estados Unidos es más fuerte que nunca… Esto confirma que la estrategia de nearshoring está en el interés nacional de ambos países”, comentó el vicepresidente ejecutivo de la Cámara, William Malamud.



La resolución nota amplios lazos económicos, culturales y de seguridad y un compromiso mutuo con la promoción de los derechos humanos y valores democráticos y el Estado de derecho. También reconoce los esfuerzos del presidente Luis Abinader para promover iniciativas de nearshoring y la participación dominicana en las cadenas de suministro internacionales y su papel como hub industrial, manufacturero y logístico, incluso mediante la red de zonas francas.



Entre otros temas, la Resolución 472 registra que la República Dominicana se ha comprometido a reforzar la cooperación en materia de seguridad para hacer frente a las amenazas planteadas por las organizaciones delictivas transnacionales, incluso en la lucha contra los estupefacientes, las redes de trata de personas, tráfico de drogas y lavado de dinero y el fortalecimiento de las instituciones profesionales encargadas de hacer cumplir la ley y de justicia penal. Así mismo, elogia los esfuerzos del presidente Abinader por reforzar la independencia política de la procuraduría general e institucionalizar las reformas contra la corrupción.



Además, solicita nuevas medidas para fortalecer la cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana en temas de interés estratégico compartido, incluyendo la colaboración con la República Dominicana en su recuperación económica posterior a la COVID–19, en particular mediante el apoyo a las iniciativas de los Estados Unidos y otras globales que ayudan a los países en desarrollo a recuperar la sostenibilidad financiera y lograr un acceso equitativo a los mercados financieros internacionales.



Desarrollar e implementar iniciativas de “nearshoring” en la Cuenca del Caribe para realinear las cadenas de suministro internacionales y fortalecer la posición de la República Dominicana como un importante centro industrial, manufacturero y logístico, incluso a través de la cooperación en el desarrollo de infraestructura como puertos, redes eléctricas y zonas de libre comercio.



Esta resolución busca aumentar la cooperación con la República Dominicana y otros socios internacionales para promover la estabilidad en Haití, abordar la crisis humanitaria de Haití y facilitar solucionescpolíticas apoyadas por el pueblo haitiano. Pide al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que continúen apoyando los esfuerzos de la República Dominicana para respondera las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos.



Sobre la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)



La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés).