Muere Marian Robinson, madre de Michelle Obama

Falleció este viernes Marian Shields Robinson, la madre de Michelle Obama, quien se mudó con su primera familia a la Casa Blanca cuando su yerno Barack Obama fue elegido presidente. Tenía 86 años.

La muerte de la señora Robinson fue anunciada por Michelle Obama y otros miembros de la familia en un comunicado que decía “hubo y habrá solo una Marian Robinson. En nuestra tristeza, nos sentimos levantados por el extraordinario regalo de su vida”.

Era viuda y residió toda su vida en Chicago cuando se mudó a la mansión ejecutiva en 2009 para ayudar a cuidar a sus nietas Malia y Sasha. Cuando tenía poco más de 70 años, la señora Robinson inicialmente se resistió a la idea de empezar de nuevo en Washington, y Michelle Obama tuvo que reclutar a su hermano, Craig, para ayudar a persuadir a su madre a mudarse.

“Hubo muchas razones buenas y válidas que Michelle me planteó, una de las cuales fue la oportunidad de seguir pasando tiempo con mis nietas, Malia y Sasha, y ayudar a darles una sensación de normalidad que es una prioridad para ambas, de sus padres, como lo ha sido desde que Barack comenzó su carrera política”, escribió la señora Robinson en el prólogo de “A Game of Character”, una memoria de su hijo, ex entrenador principal de baloncesto masculino de la Universidad Estatal de Oregón.

“Sin embargo, sentí que podía visitarlos periódicamente sin tener que mudarme y seguir estando allí para las niñas”, dijo.

La señora Robinson escribió que su hijo entendía por qué quería quedarse en Chicago, pero aun así usó con ella una línea de razonamiento que ella usaba a menudo con él y su hermana. Le pidió que viera la mudanza como una oportunidad para crecer y probar algo nuevo. Como solución de compromiso, aceptó mudarse, al menos temporalmente.

Las nietas Malia y Sasha tenían solo 10 y 7 años, respectivamente, cuando la Casa Blanca se convirtió en su hogar en 2009. En Chicago, la señora Robinson se había convertido casi en una madre sustituta de las niñas durante la campaña presidencial de 2008. Se retiró de su trabajo como secretaria de banco para ayudar a transportarlos.

En la Casa Blanca, la señora Robinson brindó una presencia tranquilizadora para las niñas mientras sus padres se adaptaban a sus nuevos roles, y su falta de protección del Servicio Secreto le permitió acompañarlas ay desde la escuela todos los días sin fanfarrias.

“No sería quien soy hoy sin la mano firme y el amor incondicional de mi madre, Marian Shields Robinson”, escribió Michelle Obama en sus memorias de 2018, “Becoming”. “Ella siempre ha sido mi apoyo, permitiéndome la libertad de ser quien soy, sin permitir que mis pies se alcen demasiado del suelo. Su amor ilimitado por mis hijas y su voluntad de anteponer nuestras necesidades a las suyas me dieron el consuelo y la confianza para aventurarme al mundo, sabiendo que estaban seguras y queridas en casa”.

La señora Robinson concedió algunas entrevistas a los medios, pero nunca a la prensa de la Casa Blanca. Los asistentes protegieron su privacidad y, como resultado, ella disfrutó de un nivel de anonimato abiertamente envidiado por el presidente y la primera dama. Le permitía ir y venir de la Casa Blanca tantas veces como quisiera para ir de compras por la ciudad, ir al palco presidencial en el Centro Kennedy y viajar a Las Vegas o visitar a sus otros nietos en Portland, Oregón.

Asistió a algunos eventos de la Casa Blanca, incluidos conciertos, el lanzamiento anual de huevos de Pascua y el encendido del Árbol Nacional de Navidad, y algunas cenas estatales.

La residencia en la Casa Blanca también le abrió el mundo a la señora Robinson, que había sido viuda durante casi 20 años cuando se mudó a una habitación en el tercer piso de la Casa Blanca, un piso encima de la primera familia. Nunca había viajado fuera de Estados Unidos hasta que se mudó a Washington.

Fuente: AP