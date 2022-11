Hombres armados en Haití disparan contra convoy con vehículos de la embajada de EE.UU.

Santo Domingo:- Hombres armados en Haití abrieron fuego el lunes contra un convoy que incluía vehículos de la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Haití, así como vehículos comerciales, según un funcionario estadounidense. Un conductor haitiano resultó herido, pero no se reportaron heridos ni policías ni personal de la embajada.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó esos detalles a The Associated Press, pero no dio más información sobre el incidente más allá de señalar que las heridas de la persona lesionada no ponían en peligro su vida.

El incidente se produce en un momento de creciente violencia y ataques cada vez más descarados por parte de bandas haitianas que se han vuelto más poderosas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.