El príncipe heredero saudita explica por qué considera «inútil» el desarrollo de armas nucleares

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, declaró este martes en una entrevista con Fox News que considera inútil el desarrollo de armas nucleares porque su uso es inaceptable.

Al ser preguntado acerca de si está preocupado por el posible desarrollo de dicho armamento por parte de Irán, aseguró que «no hay que obtener armas nucleares porque no se pueden usar. Aunque Irán obtenga armas nucleares, cualquier país que use armas nucleares tendrá una guerra con el resto del mundo». «El mundo no puede ver otra Hiroshima. Si el mundo ve 100,000 personas muertas, eso significa que estás en guerra con el resto del mundo. Por lo tanto, es un esfuerzo inútil desarrollar armas nucleares», comentó Bin Salman.

Puedes leer también: Corea del Norte aprueba usar armas nucleares «automáticamente» en caso de ser atacada

Sin embargo, el príncipe afirmó que si Irán se convierte en una potencia nuclear, Riad no tendrá otra opción que desarrollar sus propias armas de este tipo.

Por su parte, en Teherán han asegurado en varias ocasiones que no buscan desarrollar armas nucleares. Así, la misión de Irán ante la ONU afirmó en enero de este año que el país está preparado para cumplir con sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear, «siempre y cuando las otras partes hagan lo mismo». «El programa nuclear iraní nunca ha consistido en fabricar armas nucleares, y el enriquecimiento no tiene nada que ver con desviarse de eso», destacó.

Fuente: RT