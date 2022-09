El Pentágono revela cuántas armas ha suministrado a Ucrania

Estados Unidos trasladó alrededor de 47.000 toneladas de armas y equipo militar a Europa, dentro del marco de su asistencia militar a Ucrania, según informó el Comando de Transporte de EE.UU.

Se trató de:

"The speed we are moving and level of aid we are providing is unprecedented. It goes to show that when we come together with our Allies and partners, we can move out and meet the promises – that together, we will deliver." – Gen. Van Ovost@DeptofDefense @NATO @US_EUCOM #Ukraine pic.twitter.com/Lxql5rptPB

— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 10, 2022