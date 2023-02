El papa pide que los medios de comunicación den más espacio a África

Santo Domingo:- El papa Francisco pidió este miércoles desde Kinsasa que los medios de comunicación den más espacio a la República Democrática del Congo (RDC) y a toda África para que «se conozcan los pueblos, las culturas, los sufrimientos y las esperanzas de este joven continente del futuro».

En su segundo día de visita a la RDC, el papa recibió en la nunciatura a una representación de las organizaciones que se ocupan de caridad en este país, donde existe una de las mayores crisis de hambre del mundo y con conflictos armados y desplazamientos generalizados de su población que duran ya más de 25 años, según un informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

En todo el país, 5,7 millones de personas han abandonado sus hogares y perdido sus medios de subsistencia y se prevé que 26,4 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria aguda entre enero y junio de 2023, mientras se calcula que 2,8 millones de niños sufren malnutrición aguda en la actualidad.

El papa alabó que, en sus discursos, los representantes de las organizaciones humanitarias no le refirieron simplemente los problemas sociales o enumeraron muchos datos sobre la pobreza, «sino que sobre todo hablaron de los pobres con cariño».

«Hoy, mientras tantos los descartan, ustedes los abrazan; mientras que el mundo los explota, ustedes los promueven. La promoción contra la explotación, este es el bosque que crece, mientras que la deforestación del descarte hace estragos violentamente», dijo Francisco al recibir, entre otros, a los representantes del centro «Dream» de la Comunidad de San Egidio, que se ocupa de enfermos de Sida.

Y agregó: «Yo quisiera darle voz a lo que ustedes hacen, favorecer el crecimiento y la esperanza en la República Democrática del Congo y en este continente. He venido aquí animado por el deseo de dar voz a quien no la tiene».

«Cuánto quisiera que los medios de comunicación social dieran más espacio a este país y a toda África; que se conozcan los pueblos, las culturas, los sufrimientos y las esperanzas de este joven continente del futuro. Se descubrirán inmensos talentos e historias de verdadera grandeza humana y cristiana; historias nacidas en un clima auténtico, que conoce bien el respeto por los más pequeños, por los ancianos y por la creación», abogó.

El papa destacó que «lo que causa la pobreza no es tanto la ausencia de bienes o de oportunidades, sino su distribución no equitativa» y que hacer caridad «no se trata de una cuestión de bondad, sino de justicia. No es filantropía, es fe».

A las organizaciones también les instó a que «siempre haya ejemplaridad» y «es fundamental que las iniciativas y las obras de bien, además de que respondan a las exigencias inmediatas, sean sostenibles y duraderas; no simplemente asistencialistas».

Y agregó que «más que distribuir bienes, lo cual será siempre necesario, es mejor transmitir conocimientos y herramientas que hagan el desarrollo autónomo y sostenible».