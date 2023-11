El emotivo momento en que piloto se despide ante pasajeros tras 32 años de servicio

Agencias:- Un pasajero capturó el emotivo momento en que un piloto dio un discurso emocional en su último vuelo después de 32 años con American Airlines.

Antes de que su vuelo de jubilación despegara hacia Chicago la semana pasada, Jeff Fell se puso al frente de la cabina para dar su último adiós.

Al principio, su discurso parecía como cualquier otro.

Fell dio la bienvenida a los pasajeros a bordo, se presentó, les informó sobre la duración del vuelo y el clima.

Luego reconoció que era extraño para él dar la actualización desde fuera de la cabina.

«Normalmente no me paro frente a todos así, generalmente me quedo en la cabina y hablo por el sistema de megafonía. Si me pongo un poco emocional, por favor, perdónenme por eso», dijo.

Continuó, luchando contra las lágrimas: «Gracias a todos por acompañarme esta noche y celebrar este momento tan memorable en mi vida. Los quiero a todos».

Con otra ronda de aplausos de sus pasajeros, Fell agregó: «No quería ponerme emocional, pero bueno, gracias a Dios».

Regresó a la nota con el discurso que sostenía en su mano.

«Finalmente, para mi maravillosa esposa Julie, que ha estado a mi lado durante la mayor parte de mis 32 años en American. Ha sido la roca, la sólida roca, en la base de nuestras vidas y nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, sabiduría, fuerza y amor han guiado nuestro matrimonio y familia a lo largo de estos años. Te amo y espero con ansias el próximo capítulo en nuestras vidas. Y bienvenidos a bordo a todos».

El video subido por el pasajero Justin Harrison en TikTok ha sido visto más de tres millones de veces.

Miles de usuarios en redes sociales dejaron comentarios de apoyo, y muchos confesaron que el video los hizo llorar.

«Así que pronto dijo vuelo de jubilación, mis lágrimas vinieron», escribió una persona, atrayendo más de 14,000 likes.

«32 años de aterrizajes seguros también. Dios lo bendiga a él y a todos los pilotos», decía otro comentario, obteniendo 30,000 likes en apoyo.

«Pensar en la cantidad de familias, personas y culturas que ha conectado él solo en todo el mundo. ¡Gracias!», escribió una tercera persona.

«32 años acercando a las personas. ¡Estoy llorando!», coincidió otro.

Un segundo video mostró un saludo con cañones de agua, una tradición utilizada para marcar la jubilación de un piloto sénior u otro evento notable. Involucra a dos camiones de bomberos del aeropuerto disparando agua sobre una aeronave que pasa.