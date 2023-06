El alcalde de Miami, el primer candidato hispano en la carrera por la presidencia de EE.UU.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, presentó este miércoles ante la Comisión Federal Electoral de EE.UU. los documentos necesarios para lanzar formalmente su candidatura a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos. De este modo, el político de 45 años y origen cubano, se convierte en el primer hispano en aspirar a ser el próximo inquilino de la Casa Blanca, informa The New York Times.

Con esta postulación, ya son 12 los aspirantes dentro del partido, siendo el favorito de la lista en las encuestas el expresidente Donald Trump seguido de su principal rival, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, estado natal de Suárez.

El alcalde de la segunda ciudad más poblada de Florida llega a la contienda tras su segundo periodo —ambos ganados por abrumadora mayoría— y se ha presentado como un nuevo rostro dentro de los republicanos que podría atraer no solo a jóvenes, sino a la comunidad hispana. Si bien esto podría significarle un apoyo inicial considerable, los medios lo ven con pocas posibilidades. «Suárez es poco conocido fuera de su estado», señala The New York Times.

De cualquier modo, las recientes acusaciones a Trump por cargos relacionados con documentos clasificados podrían perturbar la contienda republicana de aquí en adelante y cambiar el favoritismos de los votantes.

Carrera política

Francis Suárez creció en la política de la mano de su padre, Xavier Suárez, quien también se desempeñó como alcalde de la ciudad durante las décadas de 1980 y 1990. Ante de llegar a la alcaldía por primera vez en 2017, Francis fue comisionado de la urbe durante ocho años. En 2021, fue reelegido con el 79 % de los votos.

Durante su mandato, Suárez ha intentado llevar innovación y tecnología a la localidad floridana e incluso abogó en convertirla en el nuevo Silicon Valley del país y en el centro de las ‘startups’ tecnológicas. En este contexto, ha promocionado el uso de la inteligencia artificial y se ha esforzado por posicionarla como un ‘hub’ mundial de las criptomonedas. En agosto de 2021, Miami lanzó su propia divisa digital, con la cual se propuso financiar proyectos de infraestructura y diversos eventos.

A diferencia de la mayoría de sus contendientes en las primarias republicanas, Suárez en realidad no tiene mucha experiencia en cargos de elección popular, ya que la alcaldía de Miami es un trabajo de medio tiempo que es considerado en gran parte simbólico. La mayoría de las responsabilidades recaen sobre el administrador de la ciudad y la Comisión Municipal.

Fuente: RT