Claude Joseph recibe con “honor” prohibición de entrada a RD

Puerto Príncipe:- El exprimer ministro de Haití, Claude Joseph, afirmó este jueves que la prohibición de su entrada a República Dominicana es un “honor”, asegurando que fue vetado por su lucha en contra del antihaitianismo que existe en partes de la isla.

Estas declaraciones del político haitiano fueron publicadas en su cuenta de Twitter, donde también aseguró que el presidente dominicano, Luis Abinader, lo califica como el “enemigo de los racistas dominicanos”.

“El presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número 1 de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibí a nombre del padre Desalin, Tousen y Kristóf. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia”, escribió Joseph.

Asimismo, en otro mensaje colgado en la mencionada red social, mostró su oposición a un supuesto proyecto de líderes de República Dominicana que, en sus palabras, buscaría convertir Haití en el “vertedero de los dominicanos”.

“Tengo prohibido entrar a República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos, porque combato el antihaitianismo primario contra mis compatriotas y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de ‘Haití el vertedero de los dominicanos’”, tuiteó.

Prohibición

La noche del pasado miércoles Abinader ordenó prohibir la entrada al país a Joseph, además de una docena de personas más, vinculadas a bandas haitianas.

Entre los que también le prohibieron la entrada están Jimmy Cherizier alias Barbecue; Innocent Vitel’Homme, conocido como Vitelom – Gang Vitelom (Torcelle); Destina Renel alias Ti Lapli – Gang Grand Ravine; Wilson Joseph conocido como Lanmo San Jou, de la banda 400 Mawozo.

Además de Claudy Celestin conocido como Chen Mechan- Gang Chen Mechan (Carrefour-Tabarre); Alexandre Ezechiel , alias Ze – Baz Pilat; Kempes Sanon Baz BelAir; Chery Christ-Roi, conocido como Chris-La; Félix Monel alias Mikano – Baz Waff Jeremie; Jean Pierre Gabriel alias Ti Gabriel – Gpèp; Alexis Serge Renel conocido como Ti Junior y Orlichen Emile alias Pe Lebren- Baz Delmas.