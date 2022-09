China descubre un nuevo mineral en la Luna

Científicos chinos descubrieron un nuevo mineral en la Luna y lo llamaron ‘Piedra Chang’e’, informó este viernes la Administración Nacional del Espacio de China y la Autoridad de Energía Atómica de China. Este último descubrimiento ha convertido a China en el tercer país en registrar tales hallazgos, según China Daily.

A new mineral, Changesite-(Y), was discovered from the moon samples retrieved by #China's Chang'e-5 probe, making China the third country to discover a new mineral on moon, Chinese authority said on Friday. pic.twitter.com/XjatWOtraY

— Global Times (@globaltimesnews) September 9, 2022