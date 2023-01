Una serie de romance gay es el nuevo proyecto de Bad Bunny

Santo Domingo:- A días de su polémica, Bad Bunny vuelve a ser noticia con la confirmación de otro proyecto en la pantalla, pero esta vez detrás de cámaras con la serie de romance gay que llegará a Netflix, “They Both Die At The End” (Al final ambos mueren), una adaptación de la novela con el mismo nombre escrita por Adam Silvera.

De acuerdo con Deadline, junto a Drew Comins, “El Conejo Malo” producirá la novela juvenil con un guion de Chris Van Dusen, creador de “Bridgerton”.

Cabe destacar que el intérprete de “Tití me preguntó” ha participado en producciones como “Narcos: México” y en la película de acción “Tren bala”, protagonizada por la estrella de Hollywood Brad Pitt, además de su actuación en la WWE y el personaje de ‘El Muerto’ que tendrá en “Spider-Man”, pautada para estrenar el 14 de enero de 2024, según CinemaCon.

La sinopsis del libro, que superó en ventas a Crepúsculo en Reino Unido y Australia, dice: El 5 de septiembre, poco después de la medianoche, Death-Cast llama a Mateo Torrez y Rufus Emeterio para darles una mala noticia: van a morir hoy. Mateo y Rufus son completos, extraños, pero, por diferentes razones, ambos buscan hacer un nuevo amigo en su Día del Fin. La buena noticia: hay una aplicación para eso. Se llama El último amigo y, a través de él, Rufus y Mateo están a punto de encontrarse para una última gran aventura: vivir toda una vida en un solo día.