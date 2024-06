Techy lanza disco “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol.1”

La artista dominicana Techy Fatule presentó su primer disco de merengue, “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol.1”, una recopilación de las canciones que han marcado su vida, así como de dos temas inéditos compuestos por ella.

Sus primeras dos composiciones en el ritmo de la güira y la tambora, “Que me quedes tú” y “Te voy a enamorar” completan las 10 canciones de esta producción grabada en vivo bajo la producción musical de Virgilio Féliz y Techy Fatule, por el sello La Oreja Media.

“En mi proceso de cantar merengue, me puse a recuperar y escuchar los merengues que marcaron mi infancia. Estoy en una etapa alegre de mi vida y quiero cantar cosas que me representen no solo como dominicana, si no que refleje en el momento que estoy viviendo y lo que más especial lo hace es que son en vivo y tienen un significado especial”, manifestó la compositora nominada al Latin Grammy por “Que me quedes tú”.

El disco cuenta con las canciones “Cama y Mesa” de Roberto Carlos, popularizada en merengue por Fernando Villalona; un homenaje a su padre Carlos Alfredo Fatule con los sencillos “Te prometo” y “Te sigo amando”; uno de Proyecto Uno con “25 horas” y “Another Night” y, en colaboración con Luis Armando, “Vida”, de The New York Band.

Otras son “Todo me gusta de ti”, de Jerry Legrand; “No me acostumbro” y “Nuestro amor” de Juan Luis Guerra, así como un homenaje a Venezuela con “Tus ojos”, de Diveana, y “Noches de fantasía” de Roberto Antonio.

El disco, disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con una serie de videos grabados en vivo bajo la dirección de Jean Guerra y Milbert Pérez. Además, cuenta con el trabajo de los músicos, en la batería de Otoniel Nicolás, tambora de Miguel Montás, congas de Joel Ramírez, güira de Junior Ureña, bajo de Ernesto Núñez, teclados de Dane Baret, saxofón de Nayede Macea, trompeta de Máximo Núñez, trombón de Silvio Trinidad, coros de Luis Armando Rivera, Mencia Reyes y Clara González. Los ingenieros de grabación son Arturo Pinna y Bolívar Gómez.