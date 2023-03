Recomendaciones de Tania Báez causa reacciones en redes sociales

La reconocida comunicadora Tania Báez ha sido objeto de críticas este lunes, luego de que compartiera en sus redes sociales su acostumbrada reflexión.

Y es que la presentadora del desaparecido programa «Hola Gente», esta vez incluyo en su reflexión algunas palabras claves, que han provocado que tanto sus seguidores como sus exparejas opinaran a favor y en contra:«Nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”.

Partiendo de su experiencia y a sabiendas del revuelo que podría causar esta frase en la opinión pública, la también coach y speaker, aseguró en el audiovisual que esta es la más importante lección que sobre relaciones ha aprendido.

Puedes leer también: Tania Báez informa que lleva tres meses divorciada

En tan solo horas, su exesposo Francisco Jiménez reaccionó en su cuenta de Instagram, de la siguiente manera: «He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en “ignorado”, todo aquello que no me aporte… que bueno que superar la cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen… es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir… BENDICIONES… es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta… tanto para bien como para mal!!!», señaló.

Se recuerda que Báez, el pasado 10 de enero del 2022 anunció su divorcio de Francisco Jiménez, quien es conocido por impartir clases de karate.

En tanto que, su también exesposo y padre sus hijas, Carlos Alfredo Fatule compartió un tuit en el que dejó entrever que prefería mejor no opinar en cuanto al tema.

«Cualquiera dice la verdad pero no, yo soy un caballero», fue el mensaje que publicó Carlos Alfredo pasadas las 5:00 p.m.