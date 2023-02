Rauw Alejandro habla sobre su boda con Rosalía

El rey del Reggaeton Moderno, Rauw Ajendro, a días de su concierto en la República Dominicana, se encuentra explorando un poco el género urbano dominicano, es decir, el dembow con los colores de nuevas voces como Ángel Dior, entre otros, pero, durante entrevista con los chicos de Alofoke Radio Show, uno de los temas relevantes fue sobre su boda con Rosalía.

Ante la pregunta de Santiago Matías, sobre cuándo le dará el anillo de matrimonio a la española, el cantante comentó: ´´Este viene casándonos desde la primera entrevista (risas)´´. El boricua asegura que el anillo va, pero, todo a su tiempo, mientras, el trabajo de ambos sirve para asegurar los estudios de futuros hijos, entre otras cosas que llegarán con el tiempo.

La fórmula de la relación en pareja:

Dijo: ´´Nosotros no subimos muchas cosas en las redes sociales. Siempre hemos manejado la relación a discreción. Tenemos una vida amorosa saludable. La comunicación y vivir sin estrés, siempre positivo, eso nos ha funcionado’.

Pese a que están en sus respectivos tour, admite que ha cogido un vuelo para ver a su novia en muchas ocasiones, y describe a la cantante como una chica que no es celosa.

¿La pareja perfecta?

Aunque el boricua confiesa que Rosalía no es celosa, admite que han tenido un par de peleas. Dijo:‘’ Sí, de vez en cuando hemos tenido nuestras pequeñas peleas, por ejemplo, un día me puse una ropa que a ella no le gustó, temas muy simples, pero sí, ha pasado’’.

En lo referente a las tentaciones carnales enfatizó: ´´Desde antes de ser artista me iba bien con las nenas. Tuve mi vida de soltero, hice de todo, pero ya estoy enfocado en la estabilidad. Siempre habrá tentaciones, pero yo estoy feliz y contento, por ende no tengo necesidad de caer en ellas´´. Comentó entre risas tímidas que Rosalía también tiene sus fans, y eso no significa nada. Ambos tienen sus claves no compartidas, pero simplemente hay confianza, no piensas en temas tóxicos, solo trabajan en ser felices el uno con el otro.

El éxito de ´Punto 40´ y sus influencias musicales

´´Haciendo este álbum me trasladé 100% al pasado, el cual tiene algo especial agregándole un toque nuevo. Yo soy fanático de Baby Rasta & Gringo, Daddy Yankee, Playero y toda esa generación de los 90´.

Continuó diciendo: ´´En todos mis proyectos siempre verán que estoy haciendo lo que nadie está haciendo en el momento. No formo parte de la ola, sino de lo que me gusta, eso sin dejar de consumir lo que está pegado. Eso incluye el baile y el concepto del performance.

´´Baby Rasta estaba ligeramente retirado, hasta desmotivado, y tras llamarlo se motivó. Y pasa que, él y yo tenemos una voz aguda, y si la combinamos iba a resultar. Por eso no use a Gringo. Al principio él no estaba seguro. Pero insistí, le dije que era una versión diferente, y finalmente aceptó, augurando el éxito que hoy día es una realidad´´.

No tiene presión con sus éxitos.

Yo respeto mucho la esencia y la raíz del género urbano latino. Y a veces me da miedo que a los ‘chamaquitos’ se les olvide quienes son ellos. Siento una gran responsabilidad, en la posición que estamos tenemos la responsabilidad de educar a la gente y decirles, ¡ok!, estamos aquí, la tecnología y muchas cosas está a nuestro favor, pero estos de acá son los que hicieron el éxito del género´´, se refirió Rauw al legado de las generaciones pasadas en la música o los responsables del reguetón boricua.

Continuó diciendo: ´´Los números cambian, no se trata del 1,2,3… no, esto es un ciclo. Lo que yo hago es original, soy el único Rauw, sin importar la posición en número que yo esté. La carrera de cada artista es diferente. Yo me encargo de aportar dentro del género. No trabajo en superar mis éxitos´´.

Afirma que la venta de los tour es la medición del éxito de un artista. Puso como ejemplo a Romeo Santos, quien no hace un álbum por un par de años, pero es capaz de llenar un estadio o coliseo sin ningún problema. ´´Algo que yo he aprendido con mi manager es que no trabajo para ser el mejor del mes, sino el mejor del año. Yo trato de desarrollarme en el baile, las letras, y la producción.

Rauw graba canción y video con Ángel Dior

´´Angel como que también tiene una voz aguda, canta de verdad. Lo conocí en el show de Bad Bunny. En un momento me percaté de algo y dije, ¡Ah! Está cantando de verdad. He escuchado música de él que no es dembow, y me encanta. Le exhorta al público dominicano que consuma más allá de los dembow que Dior tenga. De verdad la tiene dura’´.

Sumado a Dior, el cantante también consume y le interesaría grabar con los artistas dominicanos de esta nueva generación como son Flow 28 y Tivy Gunz.

En otra onda de la entrevista, Santiago Matías recordó y comentó sobre la queja que en algún momento tuvo el cantante colombiano Maluma, quien una vez estaba en una discoteca y llegó a quejarse porque ponían el mismo estilo de música, ante el comentario y la pregunta a Rauw sobre su opinión con base en la actitud de su colega, el boricua simplemente comentó: ´´Tiene que hacer música para la discoteca para que su música pueda sonar en esos lugares, pienso yo´´.

El puertorriqueño valora la calidad de su música, comentando que el público es muy diverso, pero, realizando un sondeo de los discos recién del colombiano, le exhorta a explorar de nuevo el ´perreo´ para que también esté en la ola de los discos que más suenan los DJ en las discotecas.

Sobre su actuación en la serie Sky Rojo 3

´´Fue una experiencia interesante. Es algo tedioso, ya que, se filma todos los días y las escenas no son continuas, respeto mucho al actor, no es mi mundo, pero la pase bien´´. Ante la pregunta picante de los chicos de Alofoke Radio Show, sobre la posibilidad de dar un beso en una actuación a un hombre, entre risas, el cantante mencionó que mientras pueda elegir otro personaje lo haría, respetando y valorando las grandes actuaciones de famosos actores que han asumido escenas de ese tipo.

Finalmente enfatizó que sus grandes ídolos musicales son Michael Jackson y James Brown, en la actualidad su gran sueño es grabar junto a Bruno Mars.