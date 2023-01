Muere David Crosby, pionero del folk-rock

Santo Domingo:- David Crosby, influyente pionero musical de las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 81 años, confirmaron este jueves medios estadounidenses.

La revista Variety informó primero citando a la esposa del cantante, Jan Dance, que dijo que Crosby murió tras “una larga enfermedad”. Más tarde, Rolling Stone citó a una fuente cercana al músico para confirmar su muerte.

“Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y su alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su legendaria música”, señala el comunicado de su esposa. “Paz, amor y armonía a todos los que conocieron a David y a aquellos a los que tocó. Le echaremos mucho de menos”.

The Byrds – Turn! Turn! Turn! (1965)

El cantante, guitarrista y compositor, nacido en California, era hijo del cineasta Floyd Crosby. Comenzó su carrera musical en la infancia junto a su hermano, para más tarde desarrollar su trayectoria profesional junto al cantante Roger McGuinn.

En 1964 Crosby y McGuinn formaron The Byrds con los músicos Gene Clark y Chris Hillman. La agrupación obtuvo un gran reconocimiento un año más tarde cuando presentaron su versión del clásico de Bob Dylan “Mr. Tambourine Man”, que dio nombre a su disco debut, con canciones como “Turn Turn Turn”.

Crosby estuvo involucrado sentimentalmente con la cantante de folk canadiense Joni Mitchell, quien le puso en contacto con Neil Young y Stephen Stills.

Crosby, Stills, Nash & Young – Down By The River (1970)

Su aventura con The Byrds culminó con su expulsión del grupo en 1967. Más tarde, Crosby fundó junto a Stills y Graham Nash la banda de folk-rock Crosby, Stills & Nash, a la que más adelante se sumó el cantante canadiense Neil Young.

El grupo dio su primer concierto como trío en el festival de Woodstock en 1969.

Aunque la adhesión de Young supuso el éxito comercial de la banda, con álbumes como “Déjà vu”, con grandes hits como “Woodstock” y “Teach Your Children”, el grupo se disolvió por diferencias de egos.

Ambas bandas fueron una pieza clave del desarrollo del folk-rock y el country-rock que se gestó en California y se popularizó en la década de los 70.

Crosby, Stills, Nash & Young – Almost cut my hair (1974)

Crosby continuó como solista y el último disco que presentó fue en 2021 bajo el nombre de “For Free”.

En el terreno personal, el músico tuvo problemas de adicción con el alcohol y las drogas durante años. De hecho, en 1982 fue arrestado en Dallas (Texas) por posesión de drogas y armas, algo por lo que recibió una sentencia de cinco años de cárcel, aunque solo cumplió cinco meses entre rejas.

En 1994 tuvo un trasplante de hígado que fue pagado por el músico Phil Collins, tras ser diagnosticado con hepatitis C.

El dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock n’ Roll fue un artista prolífico durante toda su vida. A lo largo de seis décadas en la industria de la música, creó una rica variedad de baladas y de punzantes canciones. Era conocido tanto por sus afinaciones alternativas de guitarra, sus exuberantes armonías y sus letras abstractas como por su activismo pacifista, su honestidad brutal y una peligrosa forma de vivir.

David Crosby junto a Jan Dance en la 62° edición de los premios Grammy en Los Angeles el 26 de enero de 2020 (REUTERS/Mike Blake) David Crosby junto a Jan Dance en la 62° edición de los premios Grammy en Los Angeles el 26 de enero de 2020 (REUTERS/Mike Blake)

Ante la noticia de su muerte no tardaron en llover los homenajes en redes sociales.

“No sé qué decir, salvo que me rompe el corazón, oír lo de David Crosby”, tuiteó Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys. “David era un talento increíble (…) un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa”.

El rockero Jason Isbell se sumó al mensaje: “Agradecido por el tiempo que pasamos con David Crosby. Lo extrañaremos mucho”.