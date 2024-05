Luego de un mes sin saber de ellos Fausto Mata se reune con sus hijos

SANTO DOMINGO.- El comediante y actor dominicano Fausto Mata, publicó un video en su Instagram junto a sus hijos expresando su alegria por estar compartiendo con ellos, luego de un mes sin poder comunicarse con ellos.

Mata asistió al estreno de la película «Asalto en Progreso» junto a sus tres hijos y contó que había estado compartiendo durante dos días con ellos con motivo al fin de semana y el día feriado.

«Señores, no todo es negativo, estoy con mis hijos gracias a Dios. Vinimos a ver Asalto en Progreso, una película bastante chula, bastante bonita, que rememora una parte de nuestra historia. Estoy feliz, señores, de los pocos momentos felices que me tocan en la vida, este no lo cambio por nada», dijo.

Pese a que los niños deben regresar a la escuela, el actor agradeció a Dios por permitirle este momento especial como padre.

«Por fin con mis macacos, Dios es grande, estoy feliz», escribió en la publicación.

La semana pasada, Fausto aprovechó la fuerza de las redes sociales para felicitar a los jóvenes por sus respectivos cumpleaños y pidió que sus conocidos le hicieran llegar el mensaje.

«Espero que sean tolerantes un poco y yo sé que ustedes van a ser mayores de edad algún día y van a entender muchas cosas. Felicidades a ambos, su papá los quiere», expresó en ese entonces.