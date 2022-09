Gilberto Santa Rosa celebra que los jóvenes también consuman salsa

Santo Domingo:- Gilberto Santa Rosa nació con la salsa. Los años 60 traían nuevos aires para el mundo, y este ritmo tropical, con uno de sus primeros armadores, el dominicano Johnny Pacheco, comenzaba a germinar y a conquistar adeptos, en la comunidad latina de la ciudad de Nueva York. Para la época, en Puerto Rico, el ahora veterano salsero (nació el 21 agosto de 1962) crecía en casa de su abuela materna, donde escuchaba todo tipo de música.

En los albores de la década de los 70 la salsa contaba con una ascendente influencia puertorriqueña y “la isla del encanto” terminó adueñándose del ritmo.

La historia del ritmo lo ha acompañado desde el día de su nacimiento. Con ocho años, Gilberto ya cantaba boleros y le encantaba interpretar salsa, recuerda.

“Aunque aún no se llamaba salsa, pero me encantaba interpretarla, yo aprendí muy pequeño a sonear, a cantar y a bailar (salsa) un poco.Realmente el ritmo me apasionaba, y desde muy jovencito ya tenía claro que quería ser salsero”, revela Santa Rosa en una conversación para el LISTÍN DIARIO.

Con apenas 12 años formó su primer grupo, a los 17 entró formar parte de la orquesta de Willie Rosario, en donde grabó seis producciones y a los 24 ya estaba al frente de su propia agrupación.

El intérprete de “Conciencia” y “Que alguien me diga” confiesa sentirse afortunado al ser parte de un movimiento musical que se mantiene vigente en el público.

“Lo mejor de todo es ver cómo los jóvenes continúan consumiendo la salsa, no como en las décadas pasadas, pero vemos cómo se sigue interpretando y bailando”, expresó.

A seguidas agregó: “Acabo de grabar con la leyenda Alfredo de la Fe, y entre las letras que cantaba era alusiva al género de la salsa y una línea que me encantó decía: – el son que salió de Cuba y se hizo salsa en Nueva York-, creo que eso lo define todo, un género que lleva seis décadas y continúa en el gusto de la gente”.

Quienes le conocieron desde joven apostaron a él y no se equivocaron, ya que ha tenido una carrera fructífera, ganador de un Grammy, cinco Latin Grammy y ha vendido más de tres millones de discos en Estados Unidos y Puerto Rico.

Con más de dos docenas de producciones discográficas, El Caballero de la Salsa anda super contento con su nuevo disco “Debut y segunda tanda”, una producción de ocho cortes musicales, tres inéditos y cinco canciones que quería volver a cantar.

“En estos momentos me siento muy, muy feliz, con una carrera muy fructífera y estoy muy activo, ahora lanzando este nuevo álbum”, nos saluda a través de la vía telefónica.

“Debut y segunda tanda’’ es un nombre que describe que hay canciones nuevas y versiones ya grabadas. Para el disco surgió la idea de hacer canciones que tenía deseo de cantar, así empezamos a trabajar el concepto de que fuera una combinación de canciones nuevas que tenemos que aportar y temas que siempre escuchaba con el deseo de cantarlas”.

Los tres temas inéditos de “Debut y Segunda Tanda” son “Quién no ha llorado solo” y “En defensa propia”, ambos escritos por Santa Rosa y el cubano Juan José “Juanchi” Hernández, y “Cartas sobre la mesa”, del también cubano Mucho Manolo.

Las versiones, además de “For Sale”, son “El tren del olvido” de Willy Chirino; “Enamórate bailando”, del Septeto Acarey; “Me cogió la noche”, de Grupo Bahía; y “Bailando a tu son”, de “Juanchi” Hernández.

“Carta sobre la mesa”, ha sido el primer corte a promocionar, y es uno de sus favoritos, también “For Sale”, de Carlos Vives y Alejandro Sanz y “Me cogió la noche”. “Este último es una fusión de nuestro ritmo autóctono bomba y es una manera de llevar un mensaje con los ritmos nuestros, que son muy festivos y alegres”.

“Son canciones seleccionadas por la historia que cuentan, y para mí es eso es muy importante, y luego me gusta que la música sea muy rica, que también tenga eso que le llamamos gancho, para que conecte y que, por supuesto, se pueda adecuar amoldar a mi recurso vocal”.

Según el artista, quien cumplió el pasado mes de agosto 60 años, el disco surge de la idea de hacer algo encantador, que, aunque es música que ya ha salido, pero lo grabó por el carácter de las canciones y arreglos,

Con los dominicanos

Este año El Caballero de la Salsa ha visto, en dos ocasiones, cancelar el anuncio de un concierto que se tenía programado para febrero, en el Palacio de los Deportes y luego fue pospuesto para julio, el que también fue cancelado.

“He lamentado mucho esta situación, guardo un gran respeto por mi público dominicano, además con quien comparto nacionalidad, pero lamentablemente las veces que se anunciaron las presentaciones no se pudieron llevar a cabo”, comentó.