Ganadora de Miss Alabama se convierte en objeto de bullying por ser de «talla grande»

Tras ganar el concurso Miss Alabama, la joven de talla grande, Sara Milliken, se ha convertido en un blanco de bullying y acoso a través de las redes sociales.

Milliken, de 23 años, reveló que ganar el concurso National American Miss Alabama fue un sueño que se había gestado durante ocho años. Aunque quedó sorprendida por su éxito y admitió que su objetivo era llegar al top 10.

«Mi objetivo era simplemente llegar al top 10, ya sabes, podría dejar el fin de semana diciendo que era mejor que el año anterior, y para mí se trata de mejorar», dijo a WKRG.

La victoria de Milliken fue su tercer intento en el concurso, que dice que espera fomentar una «autoimagen positiva realzando la belleza natural interior».

La joven respondió a una convocatoria abierta y compitió durante el fin de semana del Memorial Day participando en una serie de entrevistas, trabajo voluntario y presentaciones.

Sobre el bullying que ha recibido tras ganar el concurso, la modelo dijo que «incluso algo que se escribe en una pantalla puede dejar una impresión duradera en la gente, aunque no estoy en ese punto, esto puede llevar a las personas a hacerse cosas muy oscuras».

De acuerdo al diario El Universal, admitió que el odio la afectó durante unos cinco minutos, pero reveló que no quería insistir en lo que publicaban los que la odiaban y en una publicación en las redes sociales, instó a la gente a difundir la bondad.

Milliken dijo que es una bendición poder vivir su sueño. Ahora competirá en las finales nacionales que tendrán lugar en Orlando en noviembre.

La puntuación en el certamen se basa en «la personalidad, la confianza y la comunicación», según los organizadores. «Los aparatos ortopédicos, los anteojos, los problemas de la piel, las diferentes alturas, pesos y apariencias son parte de la creación del individuo especial y único que eres y que queremos celebrar», afirma el sitio web.

En su perfil de Pageant Planet , Milliken reveló que quería ser la primera NAM Miss Alabama de talla grande. «Planeo romper los techos de cristal del espectáculo para crear un camino para que otras mujeres persigan sus sueños, sin importar su forma o tamaño», dijo. Milliken admitió que cuando era más joven compitió en concursos de belleza sólo por el título y el glamour.

Regresó al espectáculo de belleza después de una jubilación de siete años.

Recordó en Instagram que compitió «a los 16 como una adolescente. Trabajé muy duro y cambié todo en mí. Me convertí en quien pensaba que querían. Días antes del concurso, un chico malo me dijo que era ‘demasiado fea’ para ganar. Iba a demostrarle que estaba equivocado (…)».

«Me sentí humillado y agaché la cabeza pensando que mi no postulación significaba una cosa. Él tenía razón. Prometí no volver a competir nunca más. Así que no lo hice. Durante siete años».

«Este fin de semana regresé al escenario NAM para demostrarme a mí misma que no me rendí. Yo podía hacer esto. Fui más que las cosas malas que me dijeron».

