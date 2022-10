Francisca confiesa tiene la boca “torcida” a causa de una parálisis facial provocada por un ataque de pánico

Santo Domingo:- Por tener la boca “torcida” la dominicana Francisca ha sido blanco de críticas y bullying desde que saltó a la fama en Nuestra Belleza Latina 2015, pero lo que muchos no sabían es que fue producto de una parálisis facial provocada por un ataque de pánico.

La conductora de Despierta América contó su verdad a propósito del Día Mundial de la Salud Mental y aunque asegura que ya no le afectan las críticas, quiso crear conciencia sobre el tema.

Francisca contó a la periodista Mandy Fridmann que cuando vivía en Nueva York y todavía trabajaba como mesera en un restaurante sentía mucha incertidumbre sin saber lo que iba a pasar con ella y todo el estrés la puso muy mal.

“Una madrugada yo me levanté con el corazón a todo lo que daba, me asusté porque mientras tienes ese descontrol también en tu corazón, empiezan los pensamientos: te vas a morir, te va a dar un infarto, ¿Qué es lo que está pasando? De repente mi cara se me puso así como un calambre, y yo me empecé a tocar y a pegarme, a pegarme para que ese lado de la cara reaccionara, y luego dije: si no te calmas te vas a morir, y empecé como solita a respirar, respirar y se me pasó”, explicó la dominicana.

Luego, al otro día, se vio al espejo y se dio cuenta que tenía la cara un poco doblada, pero no le dio mente, se fue a trabajar al restaurante y se olvidó del tema hasta que se abrió paso en los medios de comunicación y las personas empezaron a preguntarle.

“No es que me dejen de criticar, porque de verdad ya no me afecta como me afectaba antes, pero para que también uno tenga cuidado a veces con las cosas que dice. Cuando a veces mencionaban, ´tienes la boca torcida, ¿y por qué tienes la boca torcida?, ¿y por qué no te arreglas eso?´, la gente no sabe lo que hay detrás. Uno debe tener mucho cuidado siempre con las cosas que dice”, expresó.

Hace unas semanas, la creadora de Mela la Melaza le hizo frente a quienes la llaman “fea”. “¿Por qué eres tan fea? ¡Por Dios! Fea con co#@%”, a lo que la dominicana no se quedó callada y respondió: “De la abundancia del corazón habla la boca. Fea pero sabrosa, bendecida. Imagínate que hubiera sido bonita dónde yo estuviera”.

Aunque no es la primera vez que la mamá del pequeñoGennaro ha tenido que lidiar con el bullying por su físico.