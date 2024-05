«Feliz por estar en casa con mi familia»: Raphy Pina ya está libre

Luego de dar a conocer el día de ayer la fecha de su salida de prisión, Raphy Pina ya está en su casa, disfrutando de su libertad junto a su familia, «Feliz por estar en casa con mi familia» expresó el productor musical.

El manejador puertorriqueño de música urbana fue sentenciado en mayo de 2022 a 41 meses de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego.

Pina, quien definió su libertad como «home confinement» (confinamiento en casa) agradeció a Jesús «que nunca me dejó solo».

El productor dijo que se siente «un poco desorientado porque, aunque fueron dos años, hoy en día el mundo está bien diferente».

En su mensaje publicado en su canal de Instagram, comentó que «no quiero aplausos, quiero vivir aprovechando el día a día en mi nueva oportunidad o nuevo capítulo y aportar de manera positiva a la cultura».

Pina, de 45 años, reveló que trabaja en una fundación para “ayudar a jóvenes, hogares y entidades” y, con este propósito, lanza su tercera colección de ropa que estará disponible a través de venta online.

«Hoy estoy en proceso de abrir mi fundación para ayudar a jóvenes, hogares y entidades que necesiten de mi tanto económico como personal, para sumar con la ayuda de ustedes a quienes lo necesiten”, adelantó por escrito a través de su canal de difusión en Instagram.

“Empiezo lanzando mi 3ra collection de ropa @pinarazzishop que todos los fondos que se reciban serán utilizado para esas obras”, agregó.

La pareja y manejador de la cantante dominicana Natti Natasha, que comenzó su saludo con la frase que utiliza con su hija Vida Isabelle, la repetición de palabra “Dime”, añadió que abraza con alegría la transición en su proceso de salir de la cárcel tras cumplir una sentencia por una violación a la Ley de Armas a nivel federal.

El convicto productor musical fue condenado a tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar que jamás lo imaginé tan hermoso», expresó.

Pina aclaró que «aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones».

A seguidas añadió: «Ya no queda mucho para prender ese live y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”.

La selección del día no es casualidad al tener en cuenta que el 24 de mayo del 2022 fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión luego de haber sido declarado culpable de posesión ilegal de armas, reseña el periódico puertorriqueño Primera Hora.

El manejador de artistas cumplía una sentencia en la cárcel federal Butner, centro correccional de seguridad media en Carolina del Norte, pero según el expediente electrónico en el Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), en este mes fue ubicado en un centro residencial de reingreso en la ciudad de Miami, Florida. El registro indica que su fecha de salida está pautada para el 8 de agosto de este año.