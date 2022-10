Diseñador Francisco Rodríguez  impacta en Puerto Rico con su colección “Renacer de Otoño”

Puerto Rico:- El destacado diseñador dominicano Francisco Rodríguez, mejor conocido como Faraón, impactó en Puerto Rico con su más reciente colección “Renacer de Otoño”, una exquisita muestra de chacabanas presentadas en el North Fashion, actividad que tuvo lugar en el Lenel Royal Room, de Arecibo.

“Estoy muy agradecido, tanto de la invitación recibida de la señora Nomarys Lugo, coordinadora del evento, así como de la gran receptividad que tuvo mi propuesta”, externó Faraón.

En dicho evento, en el cual Rodríguez estuvo como invitado internacional, acompañando a 10 diseñadores puertorriqueños, nuestro destacado artista presentó una colección de chacabanas confeccionadas en telas de lujo, tales como Shattun y algodones de seda, así como Podeswa.

“La línea está concebida para damas y caballeros. Hicimos una colección de 25 piezas, destinadas a ser usadas en la noche y en discotecas, con la idea de recuperar el glamour y la elegancia, luego del huracán Fiona”, detalló el diseñador.

En ese mismo tenor, Faraón explicó que la colección persigue “resaltar la elegancia de una chabacana formal con combinaciones de colores y transposiciones para jóvenes que están empezando a usar dicha prenda, para los cuales presentamos estampados florares en colores pasteles, propios de esta época del año”.

En su larga trayectoria profesional, Rodríguez ha ocupado importantes posiciones, como la de consultor de Diseño de Modas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y presidente de la Asociación de Artesanos de las Chacabanas de República Dominicana (ACHADOM).

En la actualidad, se desempeña como presidente de la Asociación de Diseñadores Dominicanos (ADD) y de la empresa Laurenth Industrial, SRL, casa de modas con incidencia nacional e internacional en la alta costura masculina y femenina, así como en el diseño y confección de uniformes empresariales.

La creación constante de nuevos y refinados diseños, le ha llevado a vestir a distinguidas personalidades del empresariado dominicano, así como a grandes figuras del medio artístico.

Considerado como el precursor del nuevo concepto de la chacabana, Faraón ha presentado sus colecciones en Estados Unidos (New York, Las Vegas, Miami), Canadá (Toronto) y Barbados (Bridgetown). Asimismo, ha participado en los principales eventos de modas realizados en el país.

Entre su colecciones más importantes se encuentran: Gala Tropical, Fashion Nigth on Brickell, Miami, Estados Unidos, febrero 2020, Faraón para el Amazonas, Atelier Fashion Show, Nueva York, Estados Unidos, octubre 2019, Faraón en verano, gala benéfica Ciudad Corazón, Merengue & Fashion Week, Santiago, República Dominicana, mayo 2019, Primavera – Verano, Winter Blossoms Fashion Show, Nueva York, Estados Unidos, marzo 2019.

De igual manera, Dominican Culture, Business and Tourism Event, Toronto, Canada, julio 2018, Faraón Tropical, CARIFESTA XIII Festival del Caribe, Bridgetown, Barbados, agosto 2017, Apparel Sourcing USA, New York, Estados Unidos, Julio 2017, Chabacanas para Novios, Dominican Bridal Week, Santo domingo, R.D, marzo 2017, Faraón de Gala, Chacabana Forever, Santo Domingo, R.D, noviembre 2016 y Source at Magic, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, agosto 2016.