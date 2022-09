Denise Peña da el salto de la televisión a la pantalla grande con película de Ángel Muñiz

Santo Domingo.- La comunicadora .- La comunicadora Denise Peña , quien en los últimos años se ha destacado en los medios, informó que está trabajando en su próximo proyecto; una película junto al afamado cineasta Ángel Muñiz.

La también locutora radial, se encuentra inmersa en el proceso de producción por lo que espera que quienes han seguido su trabajo de cerca, se sumen a apoyarla en esta nueva aventura como le hizo llamar.

“Mi trabajo es pasión, disfruto cada cosa que complementa lo que hago y entiendo que es un privilegio hacer lo que amas, me da felicidad. Siempre he querido hacer mis propias cosas. Me fascina el entretenimiento, también tengo grandes compañeros del medio con los cuáles me gustaría compartir proyectos y hacer una película se podría considerar que es unos de mis planes más cercanos, estoy trabajando en ello y espero que a la gente le guste” expresó.

La película “Sola a los 40” es la nueva apuesta de la comunicadora que pertenece al staff de grupo telemicro, una gran plataforma que la ha catapultado en los últimos años, desde donde expresa que siempre ha querido darse a conocer por sus esfuerzos y sus logros para ser ente de motivación para aquellos ven limitaciones a la hora realizar sus metas y sueños.

“Muestro a la gente mi verdadera esencia. Quien soy, mi personalidad, mi autenticidad, creo que es la única manera de poder lograr la conexión con el público. Siempre manteniendo el margen del respeto. trato de hacer contenido palpable, para quienes les gusta lo qué transmito en cada una de mis medios” puntualizó.

Sobre los sacrificios que conllevan esta carrera, Denise Peña, expresa que sacrificar el tiempo que le corresponde entregar a su familia para prepararse y edificar su trabajo le cuesta bastante, pero que al final de la jornada sabe que estarán orgullosos de ella y son los que aplauden sus éxitos.

Denise ha participado en diversos videos musicales como modelo de artistas de talla internacional como: Romeo Santos y ha realizado numerosas entrevistas a figuras como Yandel, Zion, Chris Lebron, Lincoln Palome, entre otros…